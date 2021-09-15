Куман: «Нам не хватает людей в атаке. Через 3-4 недели «Барселона» будет другой»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заверил, что через несколько недель его команда станет лучше. Накануне каталонцы крупно проиграли «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3).

«Нам не хватает людей в атаке. Не хочу искать оправданий. У нас не было большой скорости. Нужно принять это и работать. Соперник был лучше.

Надоело говорить об одном и том же: через три-четыре недели «Барселона» будет другой, поскольку у нас будет больше людей в атаке», – сказал Куман.