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    Куман: «Нам не хватает людей в атаке. Через 3-4 недели «Барселона» будет другой»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заверил, что через несколько недель его команда станет лучше. Накануне каталонцы крупно проиграли «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3).

    «Нам не хватает людей в атаке. Не хочу искать оправданий. У нас не было большой скорости. Нужно принять это и работать. Соперник был лучше.

    Надоело говорить об одном и том же: через три-четыре недели «Барселона» будет другой, поскольку у нас будет больше людей в атаке», – сказал Куман.

    • «Барселона» впервые в истории проиграла 3 подряд домашних еврокубковых матча.
    • Каталонцы впервые за 24 года уступили на старте Лиги чемпионов.
    • Куман работает в Барселоне больше года.

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    Источник: Marca

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