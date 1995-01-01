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    Goal: «Барселона» готовит отставку Кумана и предпочитает заменить его Мартинесом

    «Барселона» определилась с главным кандидатом на замену главному тренеру Рональду Куману. Руководители каталонцев хотят, чтобы команду принял нынешний главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

    «Барселона» уже готовит отставку Кумана.

    • На прошлой неделе у Кумана был напряженный разговор с президентом Жоаном Лапортой.
    • Другим кандидатом на пост тренера «Барселоны» называют Хави.
    • «Барселона» идет в Примере 7-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8107

      САДЫЧОК 4 минуты назад

      Хааа ! Мартинес - это никчемность , в одном ряду с Эрикссоном , Черчесовым и Сампаоли !

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      Рейтинг: +10

      hpdseldrpcobnii 53 минуты назад

      Тут кто-то хочет секс с студенткой 3 курса? Я хорошо прыгаю на члене и делаю хороший минет В замен хочу чтобы парень мне лизал анус. Написать в чат:----- http://urlr.me/1Dcnv

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      Рейтинг: +298

      jek718875 1 час назад

      Моя не понимает, а как же БЕЛЬГИЯ, ЧМ-22

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      Рейтинг: +52023

      portero 1 час назад

      хороший вариант, но сложно всё будет, моментально ничего не перестроить....

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