Goal: «Барселона» готовит отставку Кумана и предпочитает заменить его Мартинесом

Хааа ! Мартинес - это никчемность , в одном ряду с Эрикссоном , Черчесовым и Сампаоли !
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену главному тренеру Рональду Куману. Руководители каталонцев хотят, чтобы команду принял нынешний главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
«Барселона» уже готовит отставку Кумана.
- На прошлой неделе у Кумана был напряженный разговор с президентом Жоаном Лапортой.
- Другим кандидатом на пост тренера «Барселоны» называют Хави.
- «Барселона» идет в Примере 7-й.