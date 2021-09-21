Mundo Deportivo: Хави и Мартинес – главные кандидаты на замену Кумана в «Барселоне»

«Барселона» ведет поиски нового главного тренера.
По информации Mundo Deportivo, бывший игрок каталонцев Хави и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес – основные кандидаты на замену Рональда Кумана. Оба находят в хороших отношениях с Йорди Кройффом, советником президента Жоана Лапорты.
Несмотря на ничью с «Гранадой» (1:1), Куман будет руководить командой в матче с «Кадисом», который состоится послезавтра.
- На прошлой неделе у Кумана был напряженный разговор с Лапортой.
- Каталонский клуб идет 7-м в Примере.
- Сообщалось, что Лапорта хочет назначить тренером Андреа Пирло.
Источник: Mundo Deportivo