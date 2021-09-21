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    Mundo Deportivo: Хави и Мартинес – главные кандидаты на замену Кумана в «Барселоне»

    «Барселона» ведет поиски нового главного тренера.

    По информации Mundo Deportivo, бывший игрок каталонцев Хави и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес – основные кандидаты на замену Рональда Кумана. Оба находят в хороших отношениях с Йорди Кройффом, советником президента Жоана Лапорты.

    Несмотря на ничью с «Гранадой» (1:1), Куман будет руководить командой в матче с «Кадисом», который состоится послезавтра.

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    Источник: Mundo Deportivo

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