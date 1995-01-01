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    Лапорта хочет назначить Пирло новым тренером «Барселоны». Хави и Конте – в шорт-листе

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Барселону».

    По информации журналиста Жерара Ромеро, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет назначить 42-летнего итальянца главным тренером клуба.

    Однако, Пирло – не единственный кандидат на эту должность. В шорт-лист «Барселоны» входят 5-6 человек, в числе которых бывший игрок клуба Хави, а также экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте.

    • На прошлой неделе у Кумана был напряженный разговор с Лапортой.
    • Вчера, 20 сентября, «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (1:1).
    • Каталонский клуб идет 7-м в Примере.

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    Источник: твиттер Жерара Морено

    Испанский журналист с аудиторией в твиттере более 243 тысяч подписчиков.

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