Лапорта хочет назначить Пирло новым тренером «Барселоны». Хави и Конте – в шорт-листе

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Барселону».
По информации журналиста Жерара Ромеро, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет назначить 42-летнего итальянца главным тренером клуба.
Однако, Пирло – не единственный кандидат на эту должность. В шорт-лист «Барселоны» входят 5-6 человек, в числе которых бывший игрок клуба Хави, а также экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте.
- На прошлой неделе у Кумана был напряженный разговор с Лапортой.
- Вчера, 20 сентября, «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (1:1).
- Каталонский клуб идет 7-м в Примере.
Куман: «Я хотел тренировать «Барселону», но не ожидал столько проблем. Но я борюсь»
Источник: твиттер Жерара Морено
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