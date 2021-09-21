Лапорта хочет назначить Пирло новым тренером «Барселоны». Хави и Конте – в шорт-листе

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Барселону».

По информации журналиста Жерара Ромеро, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет назначить 42-летнего итальянца главным тренером клуба.

Однако, Пирло – не единственный кандидат на эту должность. В шорт-лист «Барселоны» входят 5-6 человек, в числе которых бывший игрок клуба Хави, а также экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте.

На прошлой неделе у Кумана был напряженный разговор с Лапортой.

Вчера, 20 сентября, «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (1:1).

Каталонский клуб идет 7-м в Примере.

Куман: «Я хотел тренировать «Барселону», но не ожидал столько проблем. Но я борюсь»