Головин: «Надеюсь стать значимым футболистом для России, оставить после себя след»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о статусе звездного российского игрока.

«Нельзя сказать, что я чувствую давление со стороны соотечественников, но в России ожидания высоки. Я принимаю это как поддержку, потому что знаю, что за матчами с моим участием в России многие следят и смотрят выступления «Монако» по телевизору.

Я надеюсь стать значимым футболистом для России с исторической точки зрения, встать в один ряд с великими игроками, оставившими после себя след своей игрой.

Когда я был молод, то мне очень нравился Андрей Аршавин. Нужно сказать, что у него был агрессивный стиль игры, он всегда старался бить по воротам и быть в нужном месте в нужное время. Я во многом вдохновлялся его игрой», – сказал Головин.

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.

В матче с «Ниццей» (2:2) он провел 100-й матч за клуб.

Головин – о 100-й игре за «Монако»: «Горжусь, что добился этого в красно-белой футболке»