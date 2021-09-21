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    Головин: «Надеюсь стать значимым футболистом для России, оставить после себя след»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о статусе звездного российского игрока.

    «Нельзя сказать, что я чувствую давление со стороны соотечественников, но в России ожидания высоки. Я принимаю это как поддержку, потому что знаю, что за матчами с моим участием в России многие следят и смотрят выступления «Монако» по телевизору.

    Я надеюсь стать значимым футболистом для России с исторической точки зрения, встать в один ряд с великими игроками, оставившими после себя след своей игрой.

    Когда я был молод, то мне очень нравился Андрей Аршавин. Нужно сказать, что у него был агрессивный стиль игры, он всегда старался бить по воротам и быть в нужном месте в нужное время. Я во многом вдохновлялся его игрой», – сказал Головин.

    • Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.
    • В матче с «Ниццей» (2:2) он провел 100-й матч за клуб.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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    21.09.2021 23:28
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