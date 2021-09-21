Головин – о 100-й игре за «Монако»: «Горжусь, что добился этого в красно-белой футболке»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой 100-й матч за французский клуб.
«Я бы предпочел выиграть дерби у «Ниццы», потому что мы знаем важность этого матча для клуба и болельщиков. Но я счастлив, что забил и провел 100-ю игру за «Монако». Ранее я уже делал это с ЦСКА.
Горжусь, что добился этого в красно-белой футболке», – сказал Головин.
- «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2).
- Это 1-е результативное действие россиянина в сезоне Лиги 1.
- Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.
Источник: официальный сайт «Монако»