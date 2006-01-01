Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Головин – о 100-й игре за «Монако»: «Горжусь, что добился этого в красно-белой футболке»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой 100-й матч за французский клуб.

    «Я бы предпочел выиграть дерби у «Ниццы», потому что мы знаем важность этого матча для клуба и болельщиков. Но я счастлив, что забил и провел 100-ю игру за «Монако». Ранее я уже делал это с ЦСКА.

    Горжусь, что добился этого в красно-белой футболке», – сказал Головин.

    • «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2).
    • Это 1-е результативное действие россиянина в сезоне Лиги 1.
    • Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9561

      Cleaner 25 минут назад

      Молодец Головин. Прижился-приигрался во Франции...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9680

      Вомбат 43 минуты назад

      Головин сказал это по-французски, да и не помнит он уже цвета Спартака. У футболистов память, обычно, короткая. Особенно на добро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      evgeniy.slam 58 минут назад

      мне, как болельщику ЦСКА, резануло ухо такая фраза

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9561

      Cleaner > evgeniy.slam 23 минуты назад

      Ну уж не про Спартак Головин это сказал.)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89511
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67568
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru