Головин – о 100-й игре за «Монако»: «Горжусь, что добился этого в красно-белой футболке»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой 100-й матч за французский клуб.

«Я бы предпочел выиграть дерби у «Ниццы», потому что мы знаем важность этого матча для клуба и болельщиков. Но я счастлив, что забил и провел 100-ю игру за «Монако». Ранее я уже делал это с ЦСКА.

Горжусь, что добился этого в красно-белой футболке», – сказал Головин.