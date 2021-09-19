Головин забил «Ницце» в 100-м матче за «Монако»

В эти минуты проходит матч шестого тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Монако». На 39-й минуте счет открыл российский полузащитник гостей Александр Головин.

Игрок замкнул передачу Желсона Мартиньша.

Это 100-й матч Головина за «Монако».

Это 1-е результативное действие россиянина в сезоне Лиги 1.

В случае победы «Монако» поднимется на 11-е место.