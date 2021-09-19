Головин забил «Ницце» в 100-м матче за «Монако»

Блеск.
И нищета куртизанов.
А в Сборной-не?
В эти минуты проходит матч шестого тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Монако». На 39-й минуте счет открыл российский полузащитник гостей Александр Головин.
Игрок замкнул передачу Желсона Мартиньша.
- Это 100-й матч Головина за «Монако».
- Это 1-е результативное действие россиянина в сезоне Лиги 1.
- В случае победы «Монако» поднимется на 11-е место.
Головин забил первый гол в сезонеИгроки «Монако» классно разыграли атаку, в итоге Саше оставалось только подставить ногу. И он не подвел pic.twitter.com/xIzyI5lyQ9— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021