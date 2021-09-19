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    Головин забил «Ницце» в 100-м матче за «Монако»

    В эти минуты проходит матч шестого тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Монако». На 39-й минуте счет открыл российский полузащитник гостей Александр Головин.

    Игрок замкнул передачу Желсона Мартиньша.

    • Это 100-й матч Головина за «Монако».
    • Это 1-е результативное действие россиянина в сезоне Лиги 1.
    • В случае победы «Монако» поднимется на 11-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +336

      Блямба 6 минут назад

      Блеск.
      И нищета куртизанов.
      А в Сборной-не?

      0
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      Рейтинг: +51936

      portero 12 минут назад

      Выложили Саше на блюдечке, молодец что бежал до конца...

      0
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      Рейтинг: +1082

      Alex Y 45 минут назад

      Молодец))

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      Рейтинг: +3489

      FENIX-SL 49 минут назад

      молодчина! трудяга!

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      Рейтинг: +10154

      житель СПб 55 минут назад

      Отлично!

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