Малиновский не попал в состав сборной Украины на октябрьские матчи

Тренерский штаб сборной Украины определился с 25 футболистами, которые приедут на октябрьский сбор. В отборе ЧМ-2022 украинцы сыграют с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»), Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Александр Сирота (все – «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге»).

Полузащитники: Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо»), Сергей Булеца («Заря»), Игорь Харатин («Легия»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зубков («Ференцварош»).

Нападающие: Даниил Сикан («Шахтер»), Артем Довбик («Днепр-1», Роман Яремчук («Бенфика»).

Резервный список: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал»), Валерий Бондарь («Шахтер»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Владислав Кочергин («Заря»), Ефим Конопля («Шахтер»).

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