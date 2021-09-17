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Малиновский не попал в состав сборной Украины на октябрьские матчи

17 сентября 2021, 21:01
7

Тренерский штаб сборной Украины определился с 25 футболистами, которые приедут на октябрьский сбор. В отборе ЧМ-2022 украинцы сыграют с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»), Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Александр Сирота (все – «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге»).

Полузащитники: Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо»), Сергей Булеца («Заря»), Игорь Харатин («Легия»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зубков («Ференцварош»).

Нападающие: Даниил Сикан («Шахтер»), Артем Довбик («Днепр-1», Роман Яремчук («Бенфика»).

Резервный список: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал»), Валерий Бондарь («Шахтер»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Владислав Кочергин («Заря»), Ефим Конопля («Шахтер»).

Петраков: «Малиновский сказал, что не хочет оставаться на матч с Чехией. Он ничем это не объяснил»

Источник: УАФ
Украина. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Аталанта Украина Малиновский Руслан
Комментарии (7)
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GoldPlayFIFARus9
1631905494
Это санкции за то что играет с Миарнчуком в одном клубе? Или за то что приветствуя его утром на тренировках жмёт руку?)))
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inzek
1631911818
не уж-то не выкрикнул "слава украине"?
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yaran56
1631939092
Любое сообщение об Украине собирает кучу озлобленных недоумков, сколько желчи набралось.
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Paladius
1631966169
Я думаю это за то, что он на прошлом сборе уехал из сборной перед последним матчем.
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zigbert
1631983584
Новый тренер, новые идеи. Хотя Малиновский не такой уж ненужный игрок.
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