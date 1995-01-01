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    Малиновский не попал в состав сборной Украины на октябрьские матчи

    Тренерский штаб сборной Украины определился с 25 футболистами, которые приедут на октябрьский сбор. В отборе ЧМ-2022 украинцы сыграют с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

    Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»).

    Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»), Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Александр Сирота (все – «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге»).

    Полузащитники: Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо»), Сергей Булеца («Заря»), Игорь Харатин («Легия»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зубков («Ференцварош»).

    Нападающие: Даниил Сикан («Шахтер»), Артем Довбик («Днепр-1», Роман Яремчук («Бенфика»).

    Резервный список: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал»), Валерий Бондарь («Шахтер»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Владислав Кочергин («Заря»), Ефим Конопля («Шахтер»).

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    Источник: УАФ

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      lsuslov 1 час назад

      Тут кто-то хочет секс с студенткой 3 курса? Я хорошо прыгаю на члене и делаю хороший минет В замен хочу чтобы парень мне лизал анус. Написать в чат:--- http://urlr.me/1Dcnv

      0
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      Рейтинг: +5088

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Это санкции за то что играет с Миарнчуком в одном клубе? Или за то что приветствуя его утром на тренировках жмёт руку?)))

      2
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      Рейтинг: +8094

      САДЫЧОК > GoldPlayFIFARus9 41 минуту назад

      Что ты несёшь - телевизор черно белый ?! Малиновский просто мёртвый , никакой !

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      Рейтинг: +53

      Ailend > САДЫЧОК 26 минут назад

      Не совсем мёртвый. В клубе играет, хоть и не весь матч. Сейчас у сборной Украины очень большая конкуренция в полузащите.
      Но думаю всё же зря в заявку не добавили.

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