Петраков: «Малиновский сказал, что не хочет оставаться на матч с Чехией. Он ничем это не объяснил»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил отсутствие полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского в составе команды в товарищеском матче с Чехией (1:1).

– Малиновский подошел и говорит, что хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, еще матч в Чехии. А он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать.

Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет.

– Между вами есть конфликт?

– Нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого.

– А тот момент, когда вы извинялись перед ним за то, что он не попал в стартовый состав на матч с Францией?

– Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему сказал, что у нас новая схема игры. Как мы будем с тобой разговаривать, говорю. Он ответил, что год назад, когда он играл в Бельгии, он, может, и был бы против, но сейчас он знает, что на первом месте интересы команды. А потом уже личные. Я ему сказал: «Держи руку. Молодец».

На «Олимпийском» я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: «Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?» Мы же с тобой договаривались, говорю – интересы команды в первую очередь. А он говорит, что обиделся.

Говорю: «Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?» Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать – уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства. Это сборная, не хочешь – поезжай.

– А навсегда Малиновскому можно взять билет?

– Зачем навсегда?

– А зачем такие нужны?

– Чтобы я стал врагом нации? Я ничем не обидел человека.