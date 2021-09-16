Владелец «Легии» Миодуски: «Нужен ли «Спартаку» Черчесов? Он хороший тренер»

Владелец «Легии» Дариуш Миодуски ответил на вопросы о матче против «Спартака» в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Все прошло хорошо, очень счастлив. Ожидали победу или, может быть, ничью. В итоге нам удалось победить, как и десять лет назад, мы опять забили на последней минуте. Это великолепно!
«Спартак»? У них было много шансов, но не было завершения. Но команда у них хорошая.
Нужен ли им Черчесов? (смеется) Неплохо, он хороший тренер», – сказал Миодуски.
- Черчесов тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год.
- В июле его уволили из сборной России.
- «Спартак» в межсезонье возглавил Руй Витория.
Источник: «Спорт-Экспресс»