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    Владелец «Легии» Миодуски: «Нужен ли «Спартаку» Черчесов? Он хороший тренер»

    Владелец «Легии» Дариуш Миодуски ответил на вопросы о матче против «Спартака» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Все прошло хорошо, очень счастлив. Ожидали победу или, может быть, ничью. В итоге нам удалось победить, как и десять лет назад, мы опять забили на последней минуте. Это великолепно!

    «Спартак»? У них было много шансов, но не было завершения. Но команда у них хорошая.

    Нужен ли им Черчесов? (смеется) Неплохо, он хороший тренер», – сказал Миодуски.

    • Черчесов тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год.
    • В июле его уволили из сборной России.
    • «Спартак» в межсезонье возглавил Руй Витория.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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