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    Витория – о дерби с ЦСКА: «Спартаку» надо реабилитироваться»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил о необходимости добиться хорошего результата в дерби с ЦСКА.

    «Мы готовили команду к графику с двумя играми в неделю. В прошлом сезоне график был не таким плотным. Если мы хотим показать наш класс, должны быть к этому готовы.

    Стоит говорить не о физике, а об общей выносливости. Нам необходимо за несколько дней подготовиться к важной игре.

    Нужно еще и провести мобилизацию в головах, что мы играем два матча в неделю. В понедельник игра, надо прийти в себя и реабилитироваться», – сказал Витория.

    • ЦСКА примет «Спартак» 20 сентября в 19:30 мск.
    • В среду команда Витории проиграла «Легии» в Лиге Европы, пропустив на 91-й минуте.
    • Под руководством португальца спартаковцы победили в 3 матчах из 10.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии12
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      Рейтинг: +21314

      slavutiq70 32 минуты назад

      Вот так живём ...проиграем три матча ...потом один выиграем и перья сразу распускаем...по хорошему даже победа в дерби не оправдает провальное начало этого сезона ....да и ЦСКА сейчас в точно таком же разобранном состояние как и Спартак . что даже победе особо радоваться не стоит ...

      1
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      Рейтинг: +27875

      VVM1964 > slavutiq70 4 минуты назад

      Но уж лучше победить , а Рую вообще помолчать ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2037

      tarasofka 1 час назад

      у коней-то график более расслабонский, тем более хряки тут. ставлю на разгромную победу коней и на увольнение витории. и зарема нанесёт ноль ударов акинфееву.

      0
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      Рейтинг: +307

      Блямба 1 час назад

      .." Теперь вот такое предложение: а что, если…
      Не стоит.
      Ясно… Тогда, может быть, нужно…
      Не нужно.
      Понятно. Разрешите хотя бы…
      — А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте!"

      2
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      Рейтинг: +1345

      Enter2006 > Блямба 49 минут назад

      Джентельмены удачи! Легендарные слова! ))

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      Рейтинг: +307

      Блямба > Enter2006 48 минут назад

      Бриллиантовая рука..
      Сори.

      1
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      Рейтинг: +1345

      Enter2006 > Блямба 20 минут назад

      Точно! Пардон ))

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      Рейтинг: +3455

      Snek 1 час назад

      Ага, причём реабилитироваться надо обеим командам, будем смотреть нудный футбол в два автобуса.

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      Рейтинг: +21314

      slavutiq70 1 час назад

      Меньше надо языком трепать . а играть и побеждать в каждом матче а не раз в пятилетку ...впрочем не верю ни в Виторию ни в этот состав . даже дело не в том хорошие они или нет . просто парни уже привыкли играть в пол ноги и сам чёрт их не заставит играть на все 100 ...нужна большая чистка состава ...

      2
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      Рейтинг: +27875

      VVM1964 > slavutiq70 2 минуты назад

      Нужен мотиватор , а играть то они умеют ( во всяком случае большинство )

      0
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      Рейтинг: +1220

      vmonomah17 1 час назад

      Встретятся две команды - два разочарования сезона...

      1
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      Рейтинг: +4903

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ой, хорош ребята. Вы уже смыли позор вчера))

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