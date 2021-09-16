Витория – о дерби с ЦСКА: «Спартаку» надо реабилитироваться»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил о необходимости добиться хорошего результата в дерби с ЦСКА.
«Мы готовили команду к графику с двумя играми в неделю. В прошлом сезоне график был не таким плотным. Если мы хотим показать наш класс, должны быть к этому готовы.
Стоит говорить не о физике, а об общей выносливости. Нам необходимо за несколько дней подготовиться к важной игре.
Нужно еще и провести мобилизацию в головах, что мы играем два матча в неделю. В понедельник игра, надо прийти в себя и реабилитироваться», – сказал Витория.
- ЦСКА примет «Спартак» 20 сентября в 19:30 мск.
- В среду команда Витории проиграла «Легии» в Лиге Европы, пропустив на 91-й минуте.
- Под руководством португальца спартаковцы победили в 3 матчах из 10.
Источник: «Спорт-Экспресс»