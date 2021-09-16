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  • Витория – о дерби с ЦСКА: «Спартаку» надо реабилитироваться»

Витория – о дерби с ЦСКА: «Спартаку» надо реабилитироваться»

16 сентября 2021, 11:48
27

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил о необходимости добиться хорошего результата в дерби с ЦСКА.

«Мы готовили команду к графику с двумя играми в неделю. В прошлом сезоне график был не таким плотным. Если мы хотим показать наш класс, должны быть к этому готовы.

Стоит говорить не о физике, а об общей выносливости. Нам необходимо за несколько дней подготовиться к важной игре.

Нужно еще и провести мобилизацию в головах, что мы играем два матча в неделю. В понедельник игра, надо прийти в себя и реабилитироваться», – сказал Витория.

  • ЦСКА примет «Спартак» 20 сентября в 19:30 мск.
  • В среду команда Витории проиграла «Легии» в Лиге Европы, пропустив на 91-й минуте.
  • Под руководством португальца спартаковцы победили в 3 матчах из 10.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Витория Руй
Комментарии (27)
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Ганнибал Лектор
1631782667
Ой, хорош ребята. Вы уже смыли позор вчера))
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vmonomah17
1631783081
Встретятся две команды - два разочарования сезона...
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slavа0508
1631783192
Меньше надо языком трепать . а играть и побеждать в каждом матче а не раз в пятилетку ...впрочем не верю ни в Виторию ни в этот состав . даже дело не в том хорошие они или нет . просто парни уже привыкли играть в пол ноги и сам чёрт их не заставит играть на все 100 ...нужна большая чистка состава ...
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Блямба
1631783678
.." Теперь вот такое предложение: а что, если… Не стоит. Ясно… Тогда, может быть, нужно… Не нужно. Понятно. Разрешите хотя бы… — А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте!"
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slavа0508
1631785507
Вот так живём ...проиграем три матча ...потом один выиграем и перья сразу распускаем...по хорошему даже победа в дерби не оправдает провальное начало этого сезона ....да и ЦСКА сейчас в точно таком же разобранном состояние как и Спартак . что даже победе особо радоваться не стоит ...
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порт
1631790807
Владелец спартака хотел отмыться, не получилось, тренер хочет реабилитироваться, получится?
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JTherry
1631796166
"Стоит говорить не о физике, а об общей выносливости..." поговорим... любой матч при Витории складывается по одинаковому сценарию: при невнятной игре Спартак создает шансы в атаке, не реализует их, команда "проседает" последние 15-20 минут, причём это происходит при любом счёте... Руй возбудился от вопроса по физике на прессухе, но претензии относительно нее не лишены оснований, футболистов не хватает на все 90 минут... выходящие на замену игроки только ослабляют игру: вчера это особенно убедительно доказали Ломовицкий и Бакаев - сразу пропали оба края... про выносливость Рассказова, который "сдох" к 70-й минуте матча, лишний раз и говорить не стоит...
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derrik2000
1631798566
А что ему ещё говорить, пока на должности находится? Что всем всё сольём? Или что половину, а то и всех игроков основы лично расстреляет, если не будут ИГРАТЬ? Дежурные слова не более. Все и всегда так или примерно так отвечают. Не стоит даже и заострять на них внимание.
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Ден 781
1631798685
Да вы поменьше болтайте, больше делом, а то смыли уже позор. Надоели эти фразы как с симулятора футбольного А где практика закрывать клубы на базе ?
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the teacher
1632057949
Реабилитатор млеать.... ну где вы его нашли, спартачи? ))
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