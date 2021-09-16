Лига чемпионов. «Ливерпуль» добился волевой победы над «Миланом», «Атлетико» и «Порту» голов не забили

«Ливерпуль» на старте Лиги чемпионов обыграл «Милан». Миланцы сыграли в группе Лиги чемпионов впервые за восемь лет.

Мохамед Салах забил в пяти из своих последних шести матчей Лиги чемпионов.

Салах повторил рекорд Стивена Джеррарда по количеству домашних голов за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов (14).

Анте Ребич и Браим Диас забили свои дебютные голы в Лиге чемпионов.

В другой встрече группы «Атлетико» и «Порту» обошлись без голов.

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур

Атлетико (Испания) – Порту (Португалия) – 0:0

Удаления: нет – Мбемба, 90+5.

Ливерпуль (Англия) – Милан (Италия) – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Томори, 9 (в свои ворота); 1:1 – Ребич, 42; 1:2 – Диас, 44; 2:2 – Салах, 49; 3:2 – Хендерсон, 69.

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