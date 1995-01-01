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    Помощник Путина и попечитель РФС Левитин: «Первые три матча в сборной России прошли для Карпина хорошо»

    Член попечительского совета РФС, помощник президента России Владимира Путина, бывший министр транспорта Игорь Левитин поделился впечатлениями от старта главного тренера Валерия Карпина в сборной России. Чиновник доволен.

    «Еще рано давать оценку, но видно, что Карпин хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде дает нам уверенность, что идет поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо», – сказал Левитин.

    • В 3 матчах при Карпине Россия набрала 7 очков из 9.
    • Россияне идут в отборочной группе ЧМ-2022 2-ми.
    • В октябре Россия сыграет в отборе против Словакии и Словении.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9333

      Cleaner 1 час назад

      Попечитель!!! Член совета! Толпа управленцев, надзирателей и попечителей.
      У семи нянек дитя без глазу...(

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