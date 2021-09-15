Помощник Путина и попечитель РФС Левитин: «Первые три матча в сборной России прошли для Карпина хорошо»

Член попечительского совета РФС, помощник президента России Владимира Путина, бывший министр транспорта Игорь Левитин поделился впечатлениями от старта главного тренера Валерия Карпина в сборной России. Чиновник доволен.

«Еще рано давать оценку, но видно, что Карпин хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде дает нам уверенность, что идет поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо», – сказал Левитин.