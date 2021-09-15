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  • Помощник Путина и попечитель РФС Левитин: «Первые три матча в сборной России прошли для Карпина хорошо»

Помощник Путина и попечитель РФС Левитин: «Первые три матча в сборной России прошли для Карпина хорошо»

15 сентября 2021, 13:17
8

Член попечительского совета РФС, помощник президента России Владимира Путина, бывший министр транспорта Игорь Левитин поделился впечатлениями от старта главного тренера Валерия Карпина в сборной России. Чиновник доволен.

«Еще рано давать оценку, но видно, что Карпин хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде дает нам уверенность, что идет поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо», – сказал Левитин.

  • В 3 матчах при Карпине Россия набрала 7 очков из 9.
  • Россияне идут в отборочной группе ЧМ-2022 2-ми.
  • В октябре Россия сыграет в отборе против Словакии и Словении.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Путин Владимир
Комментарии (8)
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NewLife
1631708576
Это один из тех "специалистов" которые шепчат Путину про лимит)))))
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AZ
1631709065
Депутаты-эксперты... Совсем в думе заниматься нечем... И причем тут "для Карпина"... Может "для сборной России"?
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vladimir-7
1631710817
Левитин, а где же ты, мерзавец, был раньше и почему для Карпина хорошо?
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Skull_Boy
1631713635
Если брать результат, то да хорошо, а если игру, то нет
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Plyash
1631714291
Уважаемый господин Левитин, помощник Путина и попечитель РФС.Займитесь чем-нибудь одним - или Путину помогайте,или РФС-у попечительствуйте.А то толку ни там и не там никакого,это же очевидно.Иначе бы ВВП в футбол не полез,а о людях простых думал. А платят Вам вдвое?
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Бриг
1631719712
Мудрый Левитин, долго думал про сборную и сказал, наконец. Никто бы так не смог. Побольше бы таких помощников Путину, у нас бы не только с футболом было хорошо.
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Decorhome
1631889530
В общем дистанционный контроль)
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владимир миронов
1632155449
Вот мне жутко интересно--в Италии тоже есть попечи... совет при президенте Италии? Иначе как-бы они Европу выиграли?
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