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    Сутормин: «Кто бы мог подумать десять лет назад, что вместе с Чистяковым будем играть на «Стэмфорд Бридж»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после поражения от «Челси» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    — В свете травмы Караваева многие предполагали, что вы сыграете на правом фланге обороны. Насколько было сложно играть против таких индивидуально сильных футболистов?

    — Всю жизнь мечтаешь играть на таком уровне, на таком стадионе и при такой атмосфере. Усталость и тяжкий труд идут только в удовольствие от возможности выступать на этом уровне.

    — Давила или заряжала вас атмосфера на «Стэмфорд Бридж»?

    — Одно удовольствие, одно из лучших мест, где я когда-либо играл в футбол! Англия — это все-таки что-то особенное. Даже когда приезжаешь на стадион, то тебе аплодируют, люди здесь больны футболом.

    — С каким настроением вы выходили на игру?

    — Мы даже с Димой Чистяковым обсуждали: кто бы мог подумать десять лет назад, когда жили с ним в интернате, что будем вместе играть на «Стэмфорд Бридж». Выходили, чтобы отдаться игре полностью, — каждый из нас это сделал. Этого оказалось мало. Будем пытаться приложить еще больше усилий, чтобы добиваться нужного результата.

    • «Челси» ни разу не пробил в створ в первом тайме.
    • Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.
    • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2605

      Derzkiy1 1 час назад

      Мышление уровня Уфы… в топ клубе страны играют

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