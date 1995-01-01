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    Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси» (0:1).

    «В первом тайме более надежно смотрелись в обороне. После перерыва позволили сопернику опасно атаковать. Не смогли реализовать свои два момента. Жаль. Немного удачи, и могли бы довести игру и до ничейного результата.

    Результат закономерный. «Челси» владел больше инициативой. В обороне сыграли более-менее нормально», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12991

      paracetamol 9 минут назад

      Согласен, немного не повезло, но замены надо было делать раньше!

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      Рейтинг: +6034

      Томик 25 минут назад

      Какое ещё везение и ничья? На победу же собирался играть, Серёжа!

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      Рейтинг: +27736

      VVM1964 43 минуты назад

      Эх , " если бы , да кабы " ...

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      Рейтинг: +4519

      polt 48 минут назад

      В церковь ходи, свечки ставь и немного удачи будет, боженька помогает некчемным.

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      Рейтинг: +1736

      CSKA471 51 минуту назад

      А могли бы в футбол играть и поиграть 3:0, но это не про наши клубы, увы. Результат закономкрен, наш чемпион владеет мячом 30% времни в матче чемпионов европейских лиг, РФПЛ слаба как никогда, но Зениту апладирую, концентрация парней и самоотдача некоторых из них была на высоте, удачи всем!

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      Рейтинг: +483

      SinyaaPyll 53 минуты назад

      Немного другого тренера, и могли бы за что-то бороться.

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      Рейтинг: +12991

      paracetamol > SinyaaPyll 8 минут назад

      Скоро Саша Кержаков как тренер подрастет, тогда и сменим. А пока пусть этот в Рашке доминирует!

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