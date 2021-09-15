Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси» (0:1).

«В первом тайме более надежно смотрелись в обороне. После перерыва позволили сопернику опасно атаковать. Не смогли реализовать свои два момента. Жаль. Немного удачи, и могли бы довести игру и до ничейного результата.

Результат закономерный. «Челси» владел больше инициативой. В обороне сыграли более-менее нормально», – сказал Семак.