Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси» (0:1).
«В первом тайме более надежно смотрелись в обороне. После перерыва позволили сопернику опасно атаковать. Не смогли реализовать свои два момента. Жаль. Немного удачи, и могли бы довести игру и до ничейного результата.
Результат закономерный. «Челси» владел больше инициативой. В обороне сыграли более-менее нормально», – сказал Семак.
- Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.
- «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
- Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.
Источник: «Матч ТВ»