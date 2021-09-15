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  • Тухель: «Челси» пришлось потрудиться. Понадобилось время, чтобы «Зенит» устал»

Тухель: «Челси» пришлось потрудиться. Понадобилось время, чтобы «Зенит» устал»

15 сентября 2021, 00:55
5

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня. Они успешно перекрывали свободные зоны. Важно было победить – это очередной шаг вперед для нас.

Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре.

Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов.

Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперники устали, но, в целом, мне понравилось то, что я увидел», – сказал Тухель.

  • «Челси» ни разу не пробил в створ в первом тайме.
  • Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.
  • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Зенит Челси Тухель Томас
Комментарии (5)
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житель СПб
1631658246
Достаточно уважительно по отношению к Зениту высказался.
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paracetamol
1631658650
Зенит устал, а Семак в это время сопли жевал. Нужны ли замены в дополнительное время?
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bomilazdeshnii
1631660453
Что-то эти игроки "высокого" уровня в Европе никто. Тем не менее правильно сказал: слабых не бывает.
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BuenosArgentina
1631666058
А Семак опять не сделал вовремя замены.... Сергей Богданыч скока тебе нужно говорить ??????
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anjaneri
1631699210
Конечо, Тухел все правильно сказал, у всех российских комманад проблемы с функционалом, могут даже после предматчевой разминки устать и ходить пешком с первых минут мача, - не хотят миллионэры напрягаться, пыхтеть до 7 пота на тренировках, когда за воротами стадиона ждет новенький ламбаргини.
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