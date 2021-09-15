Тухель: «Челси» пришлось потрудиться. Понадобилось время, чтобы «Зенит» устал»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня. Они успешно перекрывали свободные зоны. Важно было победить – это очередной шаг вперед для нас.

Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре.

Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов.

Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперники устали, но, в целом, мне понравилось то, что я увидел», – сказал Тухель.

«Челси» ни разу не пробил в створ в первом тайме.

Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку .

. «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

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