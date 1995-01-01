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    Тухель: «Челси» пришлось потрудиться. Понадобилось время, чтобы «Зенит» устал»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня. Они успешно перекрывали свободные зоны. Важно было победить – это очередной шаг вперед для нас.

    Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре.

    Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов.

    Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперники устали, но, в целом, мне понравилось то, что я увидел», – сказал Тухель.

    • «Челси» ни разу не пробил в створ в первом тайме.
    • Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.
    • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

    Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +12991

      paracetamol 7 минут назад

      Зенит устал, а Семак в это время сопли жевал. Нужны ли замены в дополнительное время?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10068

      житель СПб 14 минут назад

      Достаточно уважительно по отношению к Зениту высказался.

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