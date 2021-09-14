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    У Самошникова подозрение на растяжение связок голеностопа

    Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, прокомментировал травму игрока.

    • 23-летний футболист получил повреждение в концовке матча 7-го тура РПЛ против «Урала» (4:0).
    • После игры его увезли на скорой помощи.
    • В этом сезоне Самошников забил 1 гол в 8 встречах.

    «Илья чувствует себя не совсем хорошо. Сегодня будем делать МРТ и после этого будет какая-то ясность.

    Травма связана с голеностопом – подозрение на растяжение связок. Вчера сделали снимок – перелома нет.

    С рукой, на которую наступили в матче, все в порядке. Сейчас вопрос именно по связкам», – сказал агент.

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    Источник: Sport24

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