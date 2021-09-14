⚡ Арустамян: «Барселона» в ближайшие недели проведет переговоры с «Динамо» по Захаряну

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» проведет переговоры с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

«Игра Арсена Захаряна в «Динамо», на молодежном Евро и дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьез нацелился на Арсена.

Это «Барселона». Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представили «Барсы» остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состоятся в ближайшие недели.

Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года – в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо».

Ранее Захаряном интересовались «Брюгге», «Лейпциг» и «Сассуоло», – написал Арустамян в телеграм-канале.