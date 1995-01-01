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    ⚡ Арустамян: «Барселона» в ближайшие недели проведет переговоры с «Динамо» по Захаряну

    Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» проведет переговоры с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

    «Игра Арсена Захаряна в «Динамо», на молодежном Евро и дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьез нацелился на Арсена.

    Это «Барселона». Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представили «Барсы» остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состоятся в ближайшие недели.

    Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года – в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо».

    Ранее Захаряном интересовались «Брюгге», «Лейпциг» и «Сассуоло», – написал Арустамян в телеграм-канале.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 20 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии12
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      Рейтинг: +773

      SuperNils 5 минут назад

      Российская древесина - самая лучшая древесина в мире! Даже в Испании берут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5461

      Добрый Бобер 31 минуту назад

      Вот и нашлась замена Месси.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      jek718875 51 минуту назад

      Замена ЛЁНИ МЕССИ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32159

      zra78 55 минут назад

      Ну и бред...он даже в наши топ клубы не потянет,а тут Барса)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7667

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Захарян должен играть !!!
      Может и не в столь статусном клубе , но играть.
      Даже на "золотой" лавочке прогресса не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8910

      alp 57 минут назад

      это было бы просто великолепно. в первую очередь, для самого Захаряна, и во вторых, для сборной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20913

      vladimir-7 1 час назад

      Купить молодого, подающего надежды игрока, обкатать его в Барселоне
      или аренде, а затем продать по хорошей цене в другой клуб и заработать.
      Самое главное, чтобы сегодня Захарян не возомнил из себя юного Пеле.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10340

      BRO_football 1 час назад

      Да-да, Шапи Сулейманов передаёт вам привет! Похожая ситуация. "Выстрелил" за Краснодар, слухи о заинтересованности топ-клубов Европы и что в итоге? Аренда в турецкий клуб, который на последнем месте в своём чемпионате.

      4
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      Рейтинг: +3428

      FENIX-SL 1 час назад

      не смешно

      0
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      Рейтинг: +25033

      Боцман59rus 1 час назад

      _ у Набиля скоро шнобель отрастет метровый от звездежа постоянного.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      jek718875 > Боцман59rus 47 минут назад

      НОБЕЛЬ на тебя обиделся, он хочет что-бы у него другое место отрасло

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