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  • ⚡ Арустамян: «Барселона» в ближайшие недели проведет переговоры с «Динамо» по Захаряну

⚡ Арустамян: «Барселона» в ближайшие недели проведет переговоры с «Динамо» по Захаряну

14 сентября 2021, 11:43
37

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» проведет переговоры с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

«Игра Арсена Захаряна в «Динамо», на молодежном Евро и дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьез нацелился на Арсена.

Это «Барселона». Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представили «Барсы» остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состоятся в ближайшие недели.

Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года – в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо».

Ранее Захаряном интересовались «Брюгге», «Лейпциг» и «Сассуоло», – написал Арустамян в телеграм-канале.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 20 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Барселона Захарян Арсен
Комментарии (37)
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slavа0508
1631609914
Поживём увидим ...если и возьмут то скорее всего аренда или продажа дальше .....
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Боцман59rus
1631610319
_ у Набиля скоро шнобель отрастет метровый от звездежа постоянного.
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BRO_football
1631611252
Да-да, Шапи Сулейманов передаёт вам привет! Похожая ситуация. "Выстрелил" за Краснодар, слухи о заинтересованности топ-клубов Европы и что в итоге? Аренда в турецкий клуб, который на последнем месте в своём чемпионате.
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vladimir-7
1631611540
Купить молодого, подающего надежды игрока, обкатать его в Барселоне или аренде, а затем продать по хорошей цене в другой клуб и заработать. Самое главное, чтобы сегодня Захарян не возомнил из себя юного Пеле.
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alp
1631611850
это было бы просто великолепно. в первую очередь, для самого Захаряна, и во вторых, для сборной
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zra78
1631611981
Ну и бред...он даже в наши топ клубы не потянет,а тут Барса)))
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jek718875
1631612200
Замена ЛЁНИ МЕССИ
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Добрый Бобер
1631613390
Вот и нашлась замена Месси.
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slavа0508
1631620213
Купят за 10 лямов . побудет немного в системе клуба и толкнут за 30-40 ....есть у Барсы такая практика ...
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RJM555
1631634809
армянский пиар начался....как бы не загубили подающего надежды парня. Правильно выгнали этого псевдокоментатора в последнее время чувствовалось зазнайство а на самом деле пустышка
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