Чистяков: «Верю, что получится остановить Лукаку»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

– Разбирали ли игру Лукаку? Как его остановить?

– Разбираем каждого соперника. Как остановить? Покажет матч завтра, получится это или нет. Верю, что получится. Увидим завтра.

– Завтра вас устроит ничья или только победа?

– Только победа.

– Самый яркий матч «Челси», который вы смотрели?

– Финал Лиги чемпионов против «МЮ», когда они проиграли.

– Завтра вы можете дебютировать в ЛЧ. Многие футболисты мечтают об этом с детства. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир?

– Это лучший турнир. Получится ли дебютировать, посмотрим завтра. Счастлив находиться здесь.