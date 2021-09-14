Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Чистяков: «Верю, что получится остановить Лукаку»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

    – Разбирали ли игру Лукаку? Как его остановить?

    – Разбираем каждого соперника. Как остановить? Покажет матч завтра, получится это или нет. Верю, что получится. Увидим завтра.

    – Завтра вас устроит ничья или только победа?

    – Только победа.

    – Самый яркий матч «Челси», который вы смотрели?

    – Финал Лиги чемпионов против «МЮ», когда они проиграли.

    – Завтра вы можете дебютировать в ЛЧ. Многие футболисты мечтают об этом с детства. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир?

    – Это лучший турнир. Получится ли дебютировать, посмотрим завтра. Счастлив находиться здесь.

    • «Челси» примет «Зенит» во вторник в Лондоне.
    • Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2021 07:36
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1441

      serglider 15 сентября, 00:30

      А футболеров-балаболов развелось в России... как тараканов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10089

      житель СПб 14 сентября, 21:28

      Главное только перед игрой так не пить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      амани 14 сентября, 20:49

      вся сборная не смогла. он один такой....сможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9377

      Cleaner 14 сентября, 11:39

      Только победа? Чистяков, не провали тест на допинг!...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1441

      serglider > Cleaner 15 сентября, 00:33

      Он наверное имел ввиду победу Челси! Трудно что-то выиграть в футболе, ни разу не попав в створ ворот соперника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7676

      Alekxei Z. 14 сентября, 11:13

      Парень неаккуратно обмолвился и это сразу пошло в "шапку".
      Всё покажет игра , без лишней трепотни.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1441

      serglider > Alekxei Z. 15 сентября, 00:33

      Игра и показала, что парнишка трепло еще то)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6381

      серега кашин 14 сентября, 10:54

      ОБКУРИЛСЯ ОН ТАМ ЧТО-ЛИ, наивный чукотский парень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1361

      Psih86 14 сентября, 10:44

      Самый яркий матч Челси ты увидишь сегодня, думаю это порно тебе запомнится на долго. Вы Конора что ли пересмотрели все, как надо языком трепать, а потом падать ниже плинтуса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Блямба 14 сентября, 08:56

      Ага.
      Брякни Дивееву.
      Он же сказал,что "Лукаку.. в плане игры — ничего особенного»

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3319

      Oldtrafford83 14 сентября, 08:00

      А потом после хет трика от Лукаку,- Ну 100% реализация, но он не чем не удивил)) Меньше давайте интервью, убогие!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      jek718875 14 сентября, 07:20

      Их всех послушать так они все бредят победой(чем их напоили)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9377

      Cleaner > jek718875 14 сентября, 11:51

      Этого поили водой Невской.)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89381
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru