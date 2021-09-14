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Чистяков: «Верю, что получится остановить Лукаку»

14 сентября 2021, 07:36
13

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

– Разбирали ли игру Лукаку? Как его остановить?

– Разбираем каждого соперника. Как остановить? Покажет матч завтра, получится это или нет. Верю, что получится. Увидим завтра.

– Завтра вас устроит ничья или только победа?

– Только победа.

– Самый яркий матч «Челси», который вы смотрели?

– Финал Лиги чемпионов против «МЮ», когда они проиграли.

– Завтра вы можете дебютировать в ЛЧ. Многие футболисты мечтают об этом с детства. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир?

– Это лучший турнир. Получится ли дебютировать, посмотрим завтра. Счастлив находиться здесь.

  • «Челси» примет «Зенит» во вторник в Лондоне.
  • Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Челси Зенит Лукаку Ромелу Чистяков Дмитрий
Комментарии (13)
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Shamil79
1631572533
расмешил
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Romio-xxx
1631580487
Да он даже в старте сегодня не выйдет)))
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serppion
1631584733
Димка молодой еще, глупый.
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jek718875
1631593201
Их всех послушать так они все бредят победой(чем их напоили)
Ответить
Oldtrafford83
1631595651
А потом после хет трика от Лукаку,- Ну 100% реализация, но он не чем не удивил)) Меньше давайте интервью, убогие!!!
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Блямба
1631599000
Ага. Брякни Дивееву. Он же сказал,что "Лукаку.. в плане игры — ничего особенного»
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Psih86
1631605488
Самый яркий матч Челси ты увидишь сегодня, думаю это порно тебе запомнится на долго. Вы Конора что ли пересмотрели все, как надо языком трепать, а потом падать ниже плинтуса.
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амани
1631641752
вся сборная не смогла. он один такой....сможет
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житель СПб
1631644096
Главное только перед игрой так не пить...
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serglider
1631655049
А футболеров-балаболов развелось в России... как тараканов!
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