Чистяков: «Верю, что получится остановить Лукаку»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
– Разбирали ли игру Лукаку? Как его остановить?
– Разбираем каждого соперника. Как остановить? Покажет матч завтра, получится это или нет. Верю, что получится. Увидим завтра.
– Завтра вас устроит ничья или только победа?
– Только победа.
– Самый яркий матч «Челси», который вы смотрели?
– Финал Лиги чемпионов против «МЮ», когда они проиграли.
– Завтра вы можете дебютировать в ЛЧ. Многие футболисты мечтают об этом с детства. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир?
– Это лучший турнир. Получится ли дебютировать, посмотрим завтра. Счастлив находиться здесь.
- «Челси» примет «Зенит» во вторник в Лондоне.
- Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Sports.ru