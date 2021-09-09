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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Okko и Start могут объединиться в борьбе за права на трансляции РПЛ

9 сентября 2021, 21:50
19

На медиаправа на РПЛ с сезона-2022/23 претендуют три структуры: «Газпром-медиа» («Матч ТВ»), а также интернет-сервисы Okko и Start. Двое последних могут объединить усилия в борьбе с телевизионным холдингом.

Официальный вещатель РПЛ со следующего сезона определится по тендеру, за проведение которого проголосовали клубы.

  • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
  • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
  • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

«Зенит» – единственный клуб, проголосовавший за безальтернативную продажу телеправ на РПЛ «Матч ТВ»

Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (19)
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Alex Y
1631213101
Правильно на место надо ставить газпрём))
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portero
1631217988
Только время покажет, куда это всё приведёт, пешеходов смотреть не очень хочется.... Сейчас почти всё в инете можно смотреть, что будет дальше???
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Hektor 84
1631219868
Я за окко!
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Hektor 84
1631220226
Задолбал уже срач тв со своими тупыми комментаторами и экспертами! Типа Быстрова, Генича, чердака и тд. Перестанем наблюдать зализывание жопы комментаторами зениту и хаспроме! Интересно чердак выплатил ипотеку? А то тяжкие времена не за горами! Дрочпула перестанут пиарить.
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BRO_football
1631221716
Одно знаю точно. Если РПЛ перестанут показывать по телевизору (как это делает Матч ТВ, пусть даже с платными каналами) и останется только интернет-трансляции (как у ОККО), то аудитория РПЛ значительно уменьшится. Потому что далеко не у всех есть Смарт ТВ, а если и есть, то люди старшего поколения с ним не разберутся. А смотреть матчи на мелком мониторе компьютера не совсем удобно.
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egoric0kom
1631222347
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo -------- https://cuti.cc/FsydJ
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Олег1204
1631225352
Честно говоря я уже смотрю один - два матча, за большее типа арсенал - уфа должны доплатить телевизенщики
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Oldtrafford83
1631251604
Надеюсь РПЛ уйдёт в окко, может тогда больше матчей АПЛ будет на основном канале)
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