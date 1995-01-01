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    Okko и Start могут объединиться в борьбе за права на трансляции РПЛ

    На медиаправа на РПЛ с сезона-2022/23 претендуют три структуры: «Газпром-медиа» («Матч ТВ»), а также интернет-сервисы Okko и Start. Двое последних могут объединить усилия в борьбе с телевизионным холдингом.

    Официальный вещатель РПЛ со следующего сезона определится по тендеру, за проведение которого проголосовали клубы.

    • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
    • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

    «Зенит» – единственный клуб, проголосовавший за безальтернативную продажу телеправ на РПЛ «Матч ТВ»

    Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

    РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +51474

      portero 5 минут назад

      Только время покажет, куда это всё приведёт, пешеходов смотреть не очень хочется....
      Сейчас почти всё в инете можно смотреть, что будет дальше???

      0
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      Рейтинг: +980

      Alex Y 1 час назад

      Правильно на место надо ставить газпрём))

      0
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      Рейтинг: +4313

      3a zenit > Alex Y 1 час назад

      дурилка,будешь у букмекеров в приложениях смотреть футбол в 360)

      2
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      Рейтинг: +1902

      acor94 > 3a zenit 34 минуты назад

      А так приходится на твиче, где банят каждые 10 минут. Даже не знаю, что лучше...

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      Рейтинг: +21411

      bset > 3a zenit 16 минут назад

      В ОККО можно будет смотреть любой матч, даже если все 8 матчей поставить в одно время, а не как сейчас - купил Матч Премьер, а надо еще Футбол 1, Футбол 21 и прочую лабуду, чтобы посмотреть матч интересующей команды, если матч с кем-то пересекся. Плюс в ОККО можно будет включить интершум и смотреть вообще без комментариев. Хотя комментаторы там в разы лучше. Есть Стогниенко и нету Черданцева - идеально.

      А ты вместо того, чтобы умничать, лучше бы обратил внимания на перестановки в Газпроме. Как бы вам Канделаки гендиром не назначили. Вот вы запоете тогда)) Будешь матчи Зенита смотреть по Инстаграму Канделаки))

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