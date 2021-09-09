Okko и Start могут объединиться в борьбе за права на трансляции РПЛ

На медиаправа на РПЛ с сезона-2022/23 претендуют три структуры: «Газпром-медиа» («Матч ТВ»), а также интернет-сервисы Okko и Start. Двое последних могут объединить усилия в борьбе с телевизионным холдингом.

Официальный вещатель РПЛ со следующего сезона определится по тендеру, за проведение которого проголосовали клубы.

Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

«Зенит» – единственный клуб, проголосовавший за безальтернативную продажу телеправ на РПЛ «Матч ТВ»

Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру