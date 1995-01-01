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    Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

    Правление РФС отклонило предложение «Матч ТВ» по покупке прав на трансляцию матчей лиги, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, лига проведeт тендер с разделением пакета медиаправ. За это проголосовали восемь из девяти членов членов рабочей группы.

    • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
    • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

    РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24701

      silver29 33 минуты назад

      газпром хотел нагреть свои загребущие руки ((( чем меньше этих прохиндеев с невы будет в спорте, тем чище будет российский спорт.

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      Рейтинг: +4213

      TOMSON > silver29 19 минут назад

      Смешно про Питерские рученьки от жителя Москвы слышать

      1
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      Рейтинг: +467

      Mityai90 > TOMSON 13 минут назад

      а чего смешного то? все питерское ворье осело в Москве, или ты с этим не согласен?

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      Рейтинг: +786

      Artemka444 34 минуты назад

      И опять ж поналная

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