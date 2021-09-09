Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

Правление РФС отклонило предложение «Матч ТВ» по покупке прав на трансляцию матчей лиги, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, лига проведeт тендер с разделением пакета медиаправ. За это проголосовали восемь из девяти членов членов рабочей группы.

Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру