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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

9 сентября 2021, 17:54
14

Правление РФС отклонило предложение «Матч ТВ» по покупке прав на трансляцию матчей лиги, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, лига проведeт тендер с разделением пакета медиаправ. За это проголосовали восемь из девяти членов членов рабочей группы.

  • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
  • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
  • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Artemka444
1631199554
И опять ж поналная
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NewLife
1631202212
Насто3,14здил уже газпром.
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Fara1989
1631205496
Членов членов? Члены голосовали?
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ySS
1631206886
Попросту говоря, готовьтесь к повышению оплаты просмотр матчей РПЛ. А дополнительная пара лярдов рублей пойдут на повышение качества или улучшение условий... чего? Придумайте сами)
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Йост
1631209320
Это борьба не только за права трансляций, но и борьба за повторы VAR...
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BRO_football
1631209914
Ничего страшного не случилось. Объявят тендер и Матч ТВ магическим образом его выиграет.
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OOOVVV.
1631211226
Не зря Канделаки перешла на повышение в Газпром, заберёт с собой и любимую игрушку Матч ТВ Не сомневайтесь )).
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egoric0kom
1631222404
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zigbert
1631258214
Тут еще вопрос, будет ли Триколор сотрудничать с ОККО если они выиграют тендер? Интернет ведь не у всех такой мощный.
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