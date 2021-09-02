«РБ-Спорт»: «Газпром-Медиа» предложил РПЛ 4 миллиарда рублей за телеправа

Стала известна сумма предложения «Газпром-Медиа Холдинга» РПЛ о покупке телеправ на матчи турнира с сезона-2022/23.

По информации «РБ-Спорт», холдинг сделал предложение лиге на сумму 4 миллиарда рублей в год.

Если РПЛ примет предложение, «Газпром-Медиа» получит право на показ матчей на телевидении и весь спонсорский пакет.