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  • «РБ-Спорт»: «Газпром-Медиа» предложил РПЛ 4 миллиарда рублей за телеправа

«РБ-Спорт»: «Газпром-Медиа» предложил РПЛ 4 миллиарда рублей за телеправа

2 сентября 2021, 13:44
7

Стала известна сумма предложения «Газпром-Медиа Холдинга» РПЛ о покупке телеправ на матчи турнира с сезона-2022/23.

По информации «РБ-Спорт», холдинг сделал предложение лиге на сумму 4 миллиарда рублей в год.

Если РПЛ примет предложение, «Газпром-Медиа» получит право на показ матчей на телевидении и весь спонсорский пакет.

  • Ранее сообщалось, что в тендере будут и другие участники. Например, структура «Мегафона», продвижением которой занимается экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.
  • «Матч ТВ» входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
  • За показ РПЛ в 2018-2022 годах «Газпром-Медиа Холдинг» заплатил РПЛ 1,7 миллиарда рублей.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Alex Y
1630580167
Матч тв и так газпрёмовский))
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acor94
1630580172
В Англии столько получает от трансляции средняк лиги... А вы на на весь чемпионат эти копейки раскидываете...
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FanatSerj
1630580727
45 млн енотов, копейки для реалий Европейского футбола, но уверен и эти деньги Газпром не отобьёт, а это больше как спонсорство.
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алдан2014
1630583318
Тарифы на газ для населения увеличат и все дела. А потом мы будем платно смотреть рпл.короче,в наш с вами карман залезут дважды
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алдан2014
1630583408
Наш чемпионат,самый честный чемпионат!! Ура. Итоги выступлений в Европе говорят сами за себя
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GammiD
1630583429
Что бы чемп реально развивался надо миниму в два а лучше в три раза больше бабок, а не 4 ярда. Что бы 16-я команда получала за теле права хотя бы 6-7 млн. В таком случае не будет всяких тамбовов, анжи и кто там еще дублями чемпионат заканчивали.
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zigbert
1630654825
Зарплаты и пенсии бы так поднимали.
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