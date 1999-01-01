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    «РБ-Спорт»: «Газпром-Медиа» предложил РПЛ 4 миллиарда рублей за телеправа

    Стала известна сумма предложения «Газпром-Медиа Холдинга» РПЛ о покупке телеправ на матчи турнира с сезона-2022/23.

    По информации «РБ-Спорт», холдинг сделал предложение лиге на сумму 4 миллиарда рублей в год.

    Если РПЛ примет предложение, «Газпром-Медиа» получит право на показ матчей на телевидении и весь спонсорский пакет.

    • Ранее сообщалось, что в тендере будут и другие участники. Например, структура «Мегафона», продвижением которой занимается экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.
    • «Матч ТВ» входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
    • За показ РПЛ в 2018-2022 годах «Газпром-Медиа Холдинг» заплатил РПЛ 1,7 миллиарда рублей.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7329

      FanatSerj 6 минут назад

      45 млн енотов, копейки для реалий Европейского футбола, но уверен и эти деньги Газпром не отобьёт, а это больше как спонсорство.

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      Рейтинг: +1889

      acor94 15 минут назад

      В Англии столько получает от трансляции средняк лиги... А вы на на весь чемпионат эти копейки раскидываете...

      0
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      Рейтинг: +928

      Alex Y 15 минут назад

      Матч тв и так газпрёмовский))

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