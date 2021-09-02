«РБ-Спорт»: «Газпром-Медиа» предложил РПЛ 4 миллиарда рублей за телеправа

Стала известна сумма предложения «Газпром-Медиа Холдинга» РПЛ о покупке телеправ на матчи турнира с сезона-2022/23.
По информации «РБ-Спорт», холдинг сделал предложение лиге на сумму 4 миллиарда рублей в год.
Если РПЛ примет предложение, «Газпром-Медиа» получит право на показ матчей на телевидении и весь спонсорский пакет.
- Ранее сообщалось, что в тендере будут и другие участники. Например, структура «Мегафона», продвижением которой занимается экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.
- «Матч ТВ» входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
- За показ РПЛ в 2018-2022 годах «Газпром-Медиа Холдинг» заплатил РПЛ 1,7 миллиарда рублей.
Источник: «РБ-Спорт»