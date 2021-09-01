«Газпром-Медиа» сделал предложение РПЛ о покупке телеправ с сезона-2022/23

РПЛ получила от «Газпром-Медиа Холдинга» официальное предложение о покупке телеправ на матчи турнира с сезона-2022/23. Корпорация и сейчас владеет правами, и у нее есть первоочередное право подать предложение на следующий период.

«РПЛ получила оферту от «Газпром-Медиа». У них было преимущественное право: они успели прислать предложение и, как следствие, выполнили всe вовремя. Дальше решение за лигой», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.