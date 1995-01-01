Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    «Газпром-Медиа» сделал предложение РПЛ о покупке телеправ с сезона-2022/23

    РПЛ получила от «Газпром-Медиа Холдинга» официальное предложение о покупке телеправ на матчи турнира с сезона-2022/23. Корпорация и сейчас владеет правами, и у нее есть первоочередное право подать предложение на следующий период.

    «РПЛ получила оферту от «Газпром-Медиа». У них было преимущественное право: они успели прислать предложение и, как следствие, выполнили всe вовремя. Дальше решение за лигой», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

    • Ранее сообщалось, что в тендере будут и другие участники. Например, структура «Мегафона», продвижением которой занимается экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.
    • «Матч ТВ» входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
    • За показ РПЛ в 2018-2022 годах «Газпром-Медиа Холдинг» заплатил РПЛ 1,7 миллиарда рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89024
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67415
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru