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    РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

    Большинство клубов РПЛ склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» по покупке прав на трансляцию матчей чемпионата.

    «Новое предложение «Матч ТВ» не устроило клубы лиги. Многие склоняются к тому, чтобы провести тендер, учитывая интерес со стороны других медиакорпораций», — сообщил РБК источник в РПЛ.

    Эту информацию подтвердили в трех клубах РПЛ. В ближайшее время лига публично выскажет свою позицию по продаже медиаправ.

    • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
    • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1554

      gor77 10 минут назад

      М-дя!
      Тендер - это замечательно, но есть одно маааленькое "НО".
      Дело в том, что у нас в стране есть такая фигня под названием мультиплекс, в который входит 20 телеканалов общедоступного пользования или федеральные телеканалы. То есть бесплатно! Из этого списка только один!, известный всем, спортивного направления.
      Вопрос - каким образом какая-нибудь Окка и прочия цыфровые весщатели пробьются в общедоступный и бесплатный эфир??? ))))
      Для справки: в каждом регионе есть свои, губернаторские, телеканалы, которые также "пролетают мимо" этого мультиплекса. Либо арендуют время на свои, региональные, новости в эфире 20-ки из общедоступного списка. Не путать с филиалами ВГТРК`а, в миру "Россия 1" и "Россия 24", которые есть везде.
      Так что, тендер - это замечательно, но только для тех, кто будет получать финансы, поверьте, очень серьёзные, от рекламы.
      А пока... ждём-с!
      И смотрим, что нам показывает матчтв! ))))))))))

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      Рейтинг: +24701

      silver29 36 минут назад

      Докатились, по спортканалу всякую шнягу вроде амеровского "Непобежденного" крутят, а из спорта только сплетни и слухи ((((

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      Рейтинг: +10294

      BRO_football 38 минут назад

      Матч ТВ и сейчас мало кто смотрит, а уж без российского футбола тем более перестанут смотреть

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      Рейтинг: +9831

      житель СПб 46 минут назад

      Что же... Честная конкуренция - это хорошо! Глядишь и футбол начнут народу показывать!

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      Рейтинг: +12

      nastadion 58 минут назад

      Естественно многие склоняются к тому, чтобы провести тендер.

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      Рейтинг: +223

      Блямба 1 час назад

      РенТВ рулит..
      Заодно и омракобесимся.
      Окончательно.

      0
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      Рейтинг: -72

      Спартач80 1 час назад

      Да блин,что ж такое-то?!!!Там ФИФА по закону нагибает,а не как привыкли-по понятиям....Тут холопы считать научились,от рук отбиваются....Газпрём негодует!!!

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      Рейтинг: +6337

      серега кашин 1 час назад

      наконец то у безпонтового канала есть конкуренты которые намного лучше в плане комментария и показа матчей

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      Рейтинг: +20926

      slavutiq70 1 час назад

      Во время Тина ноги сделала . сейчас если не выиграют тендер то канал вообще упадёт ниже плинтуса..

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      Рейтинг: +9831

      житель СПб > slavutiq70 46 минут назад

      А может - потому и сделала? Она никогда не отличалась гм... преданностью,

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      Рейтинг: +20926

      slavutiq70 > житель СПб 19 минут назад

      Конечно ...

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