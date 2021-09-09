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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

9 сентября 2021, 16:51
15

Большинство клубов РПЛ склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» по покупке прав на трансляцию матчей чемпионата.

«Новое предложение «Матч ТВ» не устроило клубы лиги. Многие склоняются к тому, чтобы провести тендер, учитывая интерес со стороны других медиакорпораций», — сообщил РБК источник в РПЛ.

Эту информацию подтвердили в трех клубах РПЛ. В ближайшее время лига публично выскажет свою позицию по продаже медиаправ.

  • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
  • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
  • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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slavа0508
1631197070
Во время Тина ноги сделала . сейчас если не выиграют тендер то канал вообще упадёт ниже плинтуса..
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серега кашин
1631197079
наконец то у безпонтового канала есть конкуренты которые намного лучше в плане комментария и показа матчей
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Блямба
1631197687
РенТВ рулит.. Заодно и омракобесимся. Окончательно.
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житель СПб
1631198909
Что же... Честная конкуренция - это хорошо! Глядишь и футбол начнут народу показывать!
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BRO_football
1631199388
Матч ТВ и сейчас мало кто смотрит, а уж без российского футбола тем более перестанут смотреть
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gor77
1631201061
М-дя! Тендер - это замечательно, но есть одно маааленькое "НО". Дело в том, что у нас в стране есть такая фигня под названием мультиплекс, в который входит 20 телеканалов общедоступного пользования или федеральные телеканалы. То есть бесплатно! Из этого списка только один!, известный всем, спортивного направления. Вопрос - каким образом какая-нибудь Окка и прочия цыфровые весщатели пробьются в общедоступный и бесплатный эфир??? )))) Для справки: в каждом регионе есть свои, губернаторские, телеканалы, которые также "пролетают мимо" этого мультиплекса. Либо арендуют время на свои, региональные, новости в эфире 20-ки из общедоступного списка. Не путать с филиалами ВГТРК`а, в миру "Россия 1" и "Россия 24", которые есть везде. Так что, тендер - это замечательно, но только для тех, кто будет получать финансы, поверьте, очень серьёзные, от рекламы. А пока... ждём-с! И смотрим, что нам показывает матчтв! ))))))))))
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mamba9090909
1631206550
"МАТЧ Премьер" и никаких проблем.))
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Hektor 84
1631218936
Наконец то хаспром пнут!!!
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