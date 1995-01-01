РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

М-дя!
Тендер - это замечательно, но есть одно маааленькое "НО".
Дело в том, что у нас в стране есть такая фигня под названием мультиплекс, в который входит 20 телеканалов общедоступного пользования или федеральные телеканалы. То есть бесплатно! Из этого списка только один!, известный всем, спортивного направления.
Вопрос - каким образом какая-нибудь Окка и прочия цыфровые весщатели пробьются в общедоступный и бесплатный эфир??? ))))
Для справки: в каждом регионе есть свои, губернаторские, телеканалы, которые также "пролетают мимо" этого мультиплекса. Либо арендуют время на свои, региональные, новости в эфире 20-ки из общедоступного списка. Не путать с филиалами ВГТРК`а, в миру "Россия 1" и "Россия 24", которые есть везде.
Так что, тендер - это замечательно, но только для тех, кто будет получать финансы, поверьте, очень серьёзные, от рекламы.
А пока... ждём-с!
И смотрим, что нам показывает матчтв! ))))))))))
Большинство клубов РПЛ склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» по покупке прав на трансляцию матчей чемпионата.
«Новое предложение «Матч ТВ» не устроило клубы лиги. Многие склоняются к тому, чтобы провести тендер, учитывая интерес со стороны других медиакорпораций», — сообщил РБК источник в РПЛ.
Эту информацию подтвердили в трех клубах РПЛ. В ближайшее время лига публично выскажет свою позицию по продаже медиаправ.
- Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
- Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
- По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.