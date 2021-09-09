РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

Большинство клубов РПЛ склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» по покупке прав на трансляцию матчей чемпионата.
«Новое предложение «Матч ТВ» не устроило клубы лиги. Многие склоняются к тому, чтобы провести тендер, учитывая интерес со стороны других медиакорпораций», — сообщил РБК источник в РПЛ.
Эту информацию подтвердили в трех клубах РПЛ. В ближайшее время лига публично выскажет свою позицию по продаже медиаправ.
- Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
- Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
- По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.
Источник: РБК