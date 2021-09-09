РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

Большинство клубов РПЛ склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» по покупке прав на трансляцию матчей чемпионата.

«Новое предложение «Матч ТВ» не устроило клубы лиги. Многие склоняются к тому, чтобы провести тендер, учитывая интерес со стороны других медиакорпораций», — сообщил РБК источник в РПЛ.

Эту информацию подтвердили в трех клубах РПЛ. В ближайшее время лига публично выскажет свою позицию по продаже медиаправ.