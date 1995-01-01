Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Eurostavka: Okko предложил РПЛ 6 миллиардов за телеконтракт. За АПЛ заплатили в 10 раз меньше

    Онлайн-кинотеатр Okkо сделал предложение РПЛ о покупке телеправ на матчи лиги.

    По информации Eurostavka, Оkkо готов заплатить РПЛ 6 миллиардов рублей в год по четырехлетнему контракту. Общая сумма соглашения составит 24 миллиарда рублей.

    Примечательно, что телеправа на трансляцию матчей АПЛ обошлись онлайн-кинотеатру в 600 миллионов рублей за год.

    Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что «Газпром-Медиа Холдинг» предложил РПЛ 4 миллиарда рублей за телеправа.

    • Сообщалось, чо в тендере также примет участие структура «Мегафона», продвижением которой занимается экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.
    • За показ РПЛ в 2018-2022 годах «Газпром-Медиа Холдинг» заплатил РПЛ 1,7 миллиарда рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:27
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11558

      Hektor 84 4 минуты назад

      Газпром в сраке!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4805

      Из Твери Леха 17 минут назад

      Откуда у Окко 6 лярдов? напродавали трансляций? ок, допустим. а как они собираются прибыль с трансляций рпл получать? ни одна компания в убыток работать не станет и чего-то слабо верится, что такой шлак будет кто-то покупать. чего-то тут не чисто. прокуратуре бы этим заняться)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2944

      aaaaahhhh 28 минут назад

      нам скоро просто не где будет смотреть футбол. - они его купят:)))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      Kazzzik1992 > aaaaahhhh 17 минут назад

      На окко тв) по взлом аккаунтом или корпоративные аккаунты )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9010

      Cleaner 35 минут назад

      ОККО круче Газпрома? В это не сильно верится. Верится, что кто то очень богатый решил через Окко легализовать свои капиталы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3474

      sobaka120982 49 минут назад

      Наверное кто-то что-то знает раз такую цену ставят, не ужели мы дождались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3266

      Oldtrafford83 1 час назад

      Лучше бы АПЛ сохранили, а не эту помойку покупать!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1672

      CSKA471 > Oldtrafford83 55 минут назад

      Апл тоже будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -561

      СуперПАВ9 > Oldtrafford83 53 минуты назад

      Помойка это ты

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +488

      Damir07 1 час назад

      Даром этот РПЛ не нужна еще платить чтобы посмотреть на этих кривоногих хоть в европе чем то показались они ничего не умеют наш чемпионат ниже чем шотландский скоро будет даже ниже чем украинский хотя там 6 год война идет они играют выйгривают пробиваются и на евро и в евро кубках

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +604

      Spinorr > Damir07 1 час назад

      Вот и не покупай.
      Что причитать то. Действуй, а не трепись.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      FCSpartakM > Damir07 1 час назад

      с такими размышлениями мы и будем всегда в жопе, ибо чем больше контракт, тем больше клубы получат в бюджет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +461

      TERMIK2142 > Damir07 10 минут назад

      Да у кого голова на плечах есть он найдет где посмотреть бесплатно. Ты в какой стране живешь?))) Acestram твич сопки веб трансляции все есть. Если уж влом поискать если зажал 300 сраных рубликов, а если уж не хватает мозгов тут уж извините и терпите(((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      sined1951 1 час назад

      Дело не в общей сумме на телеправа, а в том сколько этот ОККО будет "драть" с болельщиков за показ матчей.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +604

      Spinorr > sined1951 1 час назад

      И это не важно. Кто захочет купит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9010

      Cleaner > Spinorr 31 минуту назад

      Вы владелец процветающего бизнеса, не иначе.)))

      Как говорил Полонский, "у кого нет миллиарда, могут идти в жопу!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Эмом 1 час назад

      Мда уж, МатчТВ заплатил 1,7 млрд за 4 года, а тут на тебе 6 млрд за год, это же на 14 раз больше. Но при этом не удивлюсь если предложение Газпром Медиа на 4млрд перебьет оффер от ОККО за 24 млрд ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      по правде молодцы.
      душат матч.тв помойку.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14193

      Garrincha58 > сутулая собака и лисы 1 час назад

      матч тв будет показывать АПЛ так что их не задушить в ближайшие 5 лет а мы будем без нашего футбола потому что ОККО вот настоящая помо...ка, хапуги

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +604

      Spinorr > Garrincha58 1 час назад

      Так поддержи футбол свой -купи подписку!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67442
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru