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  • Eurostavka: Okko предложил РПЛ 6 миллиардов за телеконтракт. За АПЛ заплатили в 10 раз меньше

Eurostavka: Okko предложил РПЛ 6 миллиардов за телеконтракт. За АПЛ заплатили в 10 раз меньше

2 сентября 2021, 17:27
28

Онлайн-кинотеатр Okkо сделал предложение РПЛ о покупке телеправ на матчи лиги.

По информации Eurostavka, Оkkо готов заплатить РПЛ 6 миллиардов рублей в год по четырехлетнему контракту. Общая сумма соглашения составит 24 миллиарда рублей.

Примечательно, что телеправа на трансляцию матчей АПЛ обошлись онлайн-кинотеатру в 600 миллионов рублей за год.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что «Газпром-Медиа Холдинг» предложил РПЛ 4 миллиарда рублей за телеправа.

  • Сообщалось, чо в тендере также примет участие структура «Мегафона», продвижением которой занимается экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.
  • За показ РПЛ в 2018-2022 годах «Газпром-Медиа Холдинг» заплатил РПЛ 1,7 миллиарда рублей.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига
Комментарии (28)
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BRO_football
1630593729
Ну так ясен пень, потому что АПЛ в России мало кому нужна, а вот РПЛ смотрят достаточно часто, потому что на "своих" посмотреть всегда интереснее. Поэтому и дороже выходит.
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talgatnurzhanov2006
1630594963
Все обкурились по ходу.
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сутулая собака и лисы
1630595234
по правде молодцы. душат матч.тв помойку.
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Эмом
1630595285
Мда уж, МатчТВ заплатил 1,7 млрд за 4 года, а тут на тебе 6 млрд за год, это же на 14 раз больше. Но при этом не удивлюсь если предложение Газпром Медиа на 4млрд перебьет оффер от ОККО за 24 млрд ))
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sined1951
1630595733
Дело не в общей сумме на телеправа, а в том сколько этот ОККО будет "драть" с болельщиков за показ матчей.
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Damir07
1630595996
Даром этот РПЛ не нужна еще платить чтобы посмотреть на этих кривоногих хоть в европе чем то показались они ничего не умеют наш чемпионат ниже чем шотландский скоро будет даже ниже чем украинский хотя там 6 год война идет они играют выйгривают пробиваются и на евро и в евро кубках
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Oldtrafford83
1630597156
Лучше бы АПЛ сохранили, а не эту помойку покупать!!!
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aaaaahhhh
1630600738
нам скоро просто не где будет смотреть футбол. - они его купят:)))))
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Из Твери Леха
1630601403
Откуда у Окко 6 лярдов? напродавали трансляций? ок, допустим. а как они собираются прибыль с трансляций рпл получать? ни одна компания в убыток работать не станет и чего-то слабо верится, что такой шлак будет кто-то покупать. чего-то тут не чисто. прокуратуре бы этим заняться)
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NewLife
1630603820
Канделака задумалась, что она еще может предложить Прядкину.))
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