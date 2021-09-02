Eurostavka: Okko предложил РПЛ 6 миллиардов за телеконтракт. За АПЛ заплатили в 10 раз меньше

Онлайн-кинотеатр Okkо сделал предложение РПЛ о покупке телеправ на матчи лиги.

По информации Eurostavka, Оkkо готов заплатить РПЛ 6 миллиардов рублей в год по четырехлетнему контракту. Общая сумма соглашения составит 24 миллиарда рублей.

Примечательно, что телеправа на трансляцию матчей АПЛ обошлись онлайн-кинотеатру в 600 миллионов рублей за год.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что «Газпром-Медиа Холдинг» предложил РПЛ 4 миллиарда рублей за телеправа.