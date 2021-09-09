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  • «Зенит» – единственный клуб, проголосовавший за безальтернативную продажу телеправ на РПЛ «Матч ТВ»

«Зенит» – единственный клуб, проголосовавший за безальтернативную продажу телеправ на РПЛ «Матч ТВ»

9 сентября 2021, 19:14
60

Сегодня в РФС состоялось заседание представителей клубов (рабочей группы) по продаже телеправ с сезона-2022/23. Только один клуб выступил за отмену конкурсных процедур и безальтернативную продажу прав холдингу «Газпром-медиа» («Матч ТВ»).

Речь идет о «Зените», чей представитель высказался против тендера. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

  • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
  • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
  • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (60)
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Skull_Boy
1631204417
Кто бы сомневался и что ЦАРЬ скажет, то и творят, и если брать прошлый сезон, то игры бомжей были показаны 21 раз из 30
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SMITHI
1631204943
Бомжи,такие бомжи!
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NewLife
1631207772
Думаю, тендер должен проводиться в соотвествии с требованиями законодательства, а синит просто обнаглел и потерял берега.
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3a zenit
1631207803
когда типо срОККО,будет показывать ВСЕ матчи платно,поскулите и не забудьте вспомнить халявных пару матче на Матч тв.
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BRO_football
1631209959
Ну кто бы сомневался, что Зенит против самого себя проголосует?
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OOOVVV.
1631210671
Кто танцует девочку тот ей и имеет. Газпром рулит)))
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Рубинище
1631212675
Ну разве лошадь против овса будет голосовать?
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Plyash
1631217276
Опять ГазПромБанда рулить хочет,всё никак не ужрутся,всё им денег мало. Скорей бы лопнули,что ли...
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Hektor 84
1631219494
Смешные долбанавты! Везде хаспром лезет! Телеправа надо окко продать. Помойке нельзя доверять!
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_Marqella_
1631246952
Глупые хейтеры газпрома из мАсквы не понимают,что футбол они бесплатно уже не посмотрят..
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