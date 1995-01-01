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    «Зенит» – единственный клуб, проголосовавший за безальтернативную продажу телеправ на РПЛ «Матч ТВ»

    Сегодня в РФС состоялось заседание представителей клубов (рабочей группы) по продаже телеправ с сезона-2022/23. Только один клуб выступил за отмену конкурсных процедур и безальтернативную продажу прав холдингу «Газпром-медиа» («Матч ТВ»).

    Речь идет о «Зените», чей представитель высказался против тендера. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

    • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
    • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

    Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

    РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии23
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      Рейтинг: +10297

      BRO_football 5 минут назад

      Ну кто бы сомневался, что Зенит против самого себя проголосует?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4308

      3a zenit 41 минуту назад

      когда типо срОККО,будет показывать ВСЕ матчи платно,поскулите и не забудьте вспомнить халявных пару матче на Матч тв.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9964

      NewLife > 3a zenit 19 минут назад

      Еще дедушка Маркс учил, что бесплатного ничего не бывает, кто-то обязательно платит. В случае газпрома - платят пенсионеры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9964

      NewLife 41 минуту назад

      Думаю, тендер должен проводиться в соотвествии с требованиями законодательства, а синит просто обнаглел и потерял берега.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      Alex Y 49 минут назад

      Зенит голосует за спонсора, что тут удивительного))

      0
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      Рейтинг: +9964

      NewLife > Alex Y 47 минут назад

      Удивительно, что всем наплевать на конфликт интересов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10228

      Литейный4 57 минут назад

      Матч Тв хоть бесплатный канал! Есть шанс многим посмотреть матчи. С уходом Канделаки может станет лучше. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9193

      Cleaner > Литейный4 56 минут назад

      А Зенит - бесплатный клуб. Гыгыгы...)))...)))...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10228

      Литейный4 > Cleaner 55 минут назад

      Зенит лучший клуб. И не хрюкать. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3717

      mopecekca > Литейный4 36 минут назад

      в твоих пьяных снах

      0
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      Рейтинг: +1313

      22 raza chemp 1 час назад

      Может хоть повторы норм появятся для вар

      0
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      Рейтинг: +228

      Блямба 1 час назад

      ха-ха.
      и попробуйте переступить голубую черту..
      сдохнете в нищете и в неведеньи...

      Стыдно.До следующего воскресенья.
      А потом.

      Тем более..

      0
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      Рейтинг: +21398

      bset 1 час назад

      Ахахахахаха. Великий Зенит отстаивает не свои права (больше денег с прав на трансляции - больше заработает клуб), а интересы своих хозяев. Интересно, как это, болеть за подневольных? Ни голосовать не разрешают без указки сверху, ни трансферную политику проводить самостоятельную (привет история с Кокориным, которого хотели оставить, а "сверху" не разрешили), ни учитывать интерес болельщиков нельзя (когда те были против чернокожих, а тех целую пачку навезли). Самый ущербный клуб РПЛ)) Когда закончится нынешняя власть, когда Газпром перейдет в частные руки и перестанет спонсировать недоклуб, выше ФНЛ мы Зенит больше не увидим))

      5
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      Рейтинг: +6974

      Fusballer > bset 1 час назад

      Главное, что сейчас Зенит - шампиньон!

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      Рейтинг: +9193

      Cleaner > bset 57 минут назад

      Великий Зенит ничего не может отстаивать. Зенит - ГОЛОДРАНЕЦ, у него ничего своего нет. Ни денег, ни стадиона. Зенит полностью на содержании Газпрома. Покупают чемпионства и рады...(

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      Рейтинг: +9964

      NewLife > Fusballer 45 минут назад

      Дутый !

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      Рейтинг: +70

      SMITHI 1 час назад

      Бомжи,такие бомжи!

      0
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      Рейтинг: +3011

      Питерский князь 1 час назад

      Короче надо так, хочешь смотреть футбол плати. У клубов появятся деньги.
      Но всяких людей которые передают за 2000 рублей со всех не убавится.

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