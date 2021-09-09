«Зенит» – единственный клуб, проголосовавший за безальтернативную продажу телеправ на РПЛ «Матч ТВ»

Сегодня в РФС состоялось заседание представителей клубов (рабочей группы) по продаже телеправ с сезона-2022/23. Только один клуб выступил за отмену конкурсных процедур и безальтернативную продажу прав холдингу «Газпром-медиа» («Матч ТВ»).

Речь идет о «Зените», чей представитель высказался против тендера. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Правление РФС отказалось от предложения «Матч ТВ». Лига проведет тендер на медиаправа

РБК: предложение «Матч ТВ» не устроило клубы РПЛ. Большинство склоняется к тендеру