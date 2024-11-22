Рахимов высказался о победе «Рубина» над «Акроном»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги выигранного матча 16-го тура РПЛ против «Акрона».

Казанцы дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Мы хорошо вошли в игру. Весь первый тайм был достаточно хорошим и качественным не только в плане игры в атаку, но мы и в обороне играли достаточно хорошо. Играли плотным блоком, много мячей перехватывали и быстро меняли зону.

Возникали хорошие моменты с развитием атак, мы эти моменты хорошо использовали. Были еще ситуации, когда можно было забивать. По первому тайму вообще не было вопросов.

– Четыре победы подряд над «Акроном». Это удобный соперник?

– Не сказал бы. Все матчи по‑разному складывались. В прошлый раз на выезде тяжелая победа на последних минутах со счетом 2:1. Не стал бы сравнивать игры, это разные истории.

Сегодня все хорошо сложилось. «Акрон» – мобильная команда. Тем ценнее победа, она крупная.

Я бы отметил свою команду тем, что второй тайм начали не очень хорошо, но потом удалось выровнять игру. Мы принимали хорошие решения в переходной фазе. Игра сложилась хорошо по качеству и была очень неплохой.

– Был ли у Даку упадок после незабитых пенальти в прошлых матчах?

– Надо постараться так, чтобы он твердо стоял на земле и не летал в небесах. Футбол не любит вчерашний день. Это касалось нереализованных пенальти.

Я ему сказал, что это вчерашний день, но его голы впереди. Он должен готовиться и доказывать. Каждый матч – это возможность реабилитировать себя. Сегодня у него получилось.

– Пенальти в концовке бил Фамейе. Чье это было решение?

– Решение по Фамейе игроки приняли на поле. Было понятно, что если на поле будет Шабанхаджай, то будет бить он. Даку здесь не стал брать на себя инициативу.

Мы знаем, что Джоэль достаточно хорошо исполняет пенальти. Решение было принято на поле, что бьет Джо.

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