Карпин – о желании «Спартака» купить Глебова: «Я, может, самолет хочу, но денег нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о несостоявшемся трансфере Данила Глебова в «Спартак».

– На ваш взгляд, Глебов не потерял мотивацию после того, как его не продали в «Спартак»?

– Я этого не заметил.

– Со стороны кажется, что Данил стал менее ярким.

– По-моему, нет. Вы его видите в «Ростове». Если бы сейчас у команды были другие результаты, вы говорили бы, какой Глебов прекрасный.

Результаты у нас не такие яркие – соответственно, все выглядят не так ярко. Но я не вижу проблем с его мотивацией.

– Но вам не кажется, что Глебов по своему уровню пересидел в «Ростове» и ему пора двигаться дальше – если не в «Спартак», то еще выше?

– Что значит «пересидел по своему уровню»? Он что, Месси? Он сейчас в «Ростове». Какой у него будет следующий шаг, посмотрим. Если кто-нибудь захочет его подписать – окей.

– «Спартак» хочет.

– Я тоже много чего хочу. Может, самолет хочу, но денег нет. Если это вопрос переговоров, значит, пускай разговаривают.

У Глебова долгий контракт. Его перспективы – играть в «Ростове». Он же подписал договор.

– Вы будете за него рады, если он уйдет куда-нибудь на повышение?

– Как тренер «Ростова» я не буду рад. Команда потеряет важного игрока. Но за него как за человека можно будет порадоваться, если его все устроит.

25-летний Глебов в «Ростове» с 2019 года.

Его статистика: 187 матчей, 12 голов, 16 ассистов.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов