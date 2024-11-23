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    • Карпин – о желании «Спартака» купить Глебова: «Я, может, самолет хочу, но денег нет»

    Карпин – о желании «Спартака» купить Глебова: «Я, может, самолет хочу, но денег нет»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о несостоявшемся трансфере Данила Глебова в «Спартак».

    – На ваш взгляд, Глебов не потерял мотивацию после того, как его не продали в «Спартак»?

    – Я этого не заметил.

    – Со стороны кажется, что Данил стал менее ярким.

    – По-моему, нет. Вы его видите в «Ростове». Если бы сейчас у команды были другие результаты, вы говорили бы, какой Глебов прекрасный.

    Результаты у нас не такие яркие – соответственно, все выглядят не так ярко. Но я не вижу проблем с его мотивацией.

    – Но вам не кажется, что Глебов по своему уровню пересидел в «Ростове» и ему пора двигаться дальше – если не в «Спартак», то еще выше?

    – Что значит «пересидел по своему уровню»? Он что, Месси? Он сейчас в «Ростове». Какой у него будет следующий шаг, посмотрим. Если кто-нибудь захочет его подписать – окей.

    «Спартак» хочет.

    – Я тоже много чего хочу. Может, самолет хочу, но денег нет. Если это вопрос переговоров, значит, пускай разговаривают.

    У Глебова долгий контракт. Его перспективы – играть в «Ростове». Он же подписал договор.

    – Вы будете за него рады, если он уйдет куда-нибудь на повышение?

    – Как тренер «Ростова» я не буду рад. Команда потеряет важного игрока. Но за него как за человека можно будет порадоваться, если его все устроит.

    • 25-летний Глебов в «Ростове» с 2019 года.
    • Его статистика: 187 матчей, 12 голов, 16 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1732317874
    «Я, может, самолет хочу, но денег нет»======== «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания .Так выпьем же за то, чтоб наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями! ». Гы гы
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