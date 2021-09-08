Отбор ЧМ-2022. Германия разгромила Исландию, Северная Македония и Румыния обошлись без голов

Германия укрепилась на первом месте в отборочной группе ЧМ-2022. В гостях команда Ханса-Дитера Флика разгромила Исландию.
Лерой Сане впервые с ноября 2019 года забил и сделал голевой пас в одном матче сборной.
В другом матче группы Северная Македония, участник Евро-2020, не смогла забить Румынии.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J. 6-й тур
Исландия – Германия – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Гнабри, 4; 0:2 – Рюдигер, 24; 0:3 – Сане, 56; 0:4 – Вернер, 89.
Северная Македония – Румыния – 0:0
Источник: Бомбардир.ру