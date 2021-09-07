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    Отбор ЧМ-2022. Франция победила Финляндию, Казахстан спас ничью на последних минутах с Боснией

    Франция обыграла Финляндию (2:0) в матче отбора ЧМ-2022 и закрепилась на первом месте в группе D. Оба мяча забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Сборная Казахстана вырвала ничью у Боснии и Герцеговины (2:2) в компенсированное время. На 95-й минуте отличился хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D. 6-й тур

    Франция – Финляндия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 25; 2:0 – Гризманн, 54.

    Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Куат, 52; 1:1 – Пьянич (с пенальти), 74; 2:1 – Менало, 86; 2:2 – Зайнутдинов, 90+5.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2021 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46543

      MaxRnD 1 час назад

      Баха - топчик

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