Отбор ЧМ-2022. Франция победила Финляндию, Казахстан спас ничью на последних минутах с Боснией

Франция обыграла Финляндию (2:0) в матче отбора ЧМ-2022 и закрепилась на первом месте в группе D. Оба мяча забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Сборная Казахстана вырвала ничью у Боснии и Герцеговины (2:2) в компенсированное время. На 95-й минуте отличился хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D. 6-й тур

Франция – Финляндия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 25; 2:0 – Гризманн, 54.

Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Куат, 52; 1:1 – Пьянич (с пенальти), 74; 2:1 – Менало, 86; 2:2 – Зайнутдинов, 90+5.

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