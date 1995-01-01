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    Отбор ЧМ-2022. Нидерланды забили шесть мячей Турции, Норвегия разгромила Гибралтар благодаря хет-трику Холанда

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа G. 6-й тур

    Нидерланды – Турция – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Классен, 1; 2:0 – Депай, 16; 3:0 – Депай (с пенальти), 38; 4:0 – Депай, 54; 5:0 – Тиль, 80; 6:0 – Мален, 90; 6:1 – Ундер, 90+2.

    Удаления: нет – Сеюнджу, 44.

    Норвегия – Гибралтар – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Торстведт, 23; 2:0 – Холанд, 27; 3:0 – Холанд, 39; 3:1 – Стач, 43; 4:1 – Сорлот, 59; 5:1 – Холанд, 90+1.

    Черногория – Латвия – 0:0

    Календарь отбора ЧМ-2022

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +976

      Alex Y 8 минут назад

      Холанд молодец в каждом матче забивает)

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