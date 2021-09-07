Отбор ЧМ-2022. Нидерланды забили шесть мячей Турции, Норвегия разгромила Гибралтар благодаря хет-трику Холанда

Нидерланды разгромили Турцию (6:1) в матче 6-го тура отбора ЧМ-2022.

Хет-трик оформил форвард «Барселоны» Мемфис Депай. На 80-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Гус Тиль.

Норвегия победила Гибралтар (5:1) благодаря хет-трику Эрлинга Холанда и делит первую строчку в группе с Нидерландами.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа G. 6-й тур

Нидерланды – Турция – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Классен, 1; 2:0 – Депай, 16; 3:0 – Депай (с пенальти), 38; 4:0 – Депай, 54; 5:0 – Тиль, 80; 6:0 – Мален, 90; 6:1 – Ундер, 90+2.

Удаления: нет – Сеюнджу, 44.

Норвегия – Гибралтар – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Торстведт, 23; 2:0 – Холанд, 27; 3:0 – Холанд, 39; 3:1 – Стач, 43; 4:1 – Сорлот, 59; 5:1 – Холанд, 90+1.

Черногория – Латвия – 0:0

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