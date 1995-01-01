Отбор ЧМ-2022. Нидерланды забили шесть мячей Турции, Норвегия разгромила Гибралтар благодаря хет-трику Холанда

Холанд молодец в каждом матче забивает)
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа G. 6-й тур
Нидерланды – Турция – 6:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Классен, 1; 2:0 – Депай, 16; 3:0 – Депай (с пенальти), 38; 4:0 – Депай, 54; 5:0 – Тиль, 80; 6:0 – Мален, 90; 6:1 – Ундер, 90+2.
Удаления: нет – Сеюнджу, 44.
Норвегия – Гибралтар – 5:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Торстведт, 23; 2:0 – Холанд, 27; 3:0 – Холанд, 39; 3:1 – Стач, 43; 4:1 – Сорлот, 59; 5:1 – Холанд, 90+1.
Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022
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