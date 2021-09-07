«Тот славен будет, кто кровь прольет». Чепчугов вызвал Гинера на бой

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов вызвал на бой президента клуба Евгения Гинера.
«Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксeрский поединок! И тот славен будет, кто кровь прольeт! До конца года произойдeт наше сражение! И тем, кому даровал свои мелочи, отдай!» – написал Чепчугов в инстаграме.
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- В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
- Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.
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Источник: инстаграм Сергея Чепчугова