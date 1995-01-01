«Тот славен будет, кто кровь прольет». Чепчугов вызвал Гинера на бой

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов вызвал на бой президента столичного клуба Евгения Гинера.

«Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксeрский поединок! И тот славен будет, кто кровь прольeт! До конца года произойдeт наше сражение! И тем, кому даровал свои мелочи, отдай!» – написал Чепчугов в инстаграме.

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