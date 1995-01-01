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    «Тот славен будет, кто кровь прольет». Чепчугов вызвал Гинера на бой

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов вызвал на бой президента столичного клуба Евгения Гинера.

    «Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксeрский поединок! И тот славен будет, кто кровь прольeт! До конца года произойдeт наше сражение! И тем, кому даровал свои мелочи, отдай!» – написал Чепчугов в инстаграме.

    Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках

    • В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
    • Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Сергея Чепчугова

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    Сегодня, 22:23
    Комментарии13
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      Рейтинг: +16568

      JTherry 8 минут назад

      как думаете: поймает Гинер "брошенную перчатку" Чепчугова...?)

      0
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      Рейтинг: +10289

      BRO_football 15 минут назад

      Совсем уже кукуха полетела!

      0
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      Рейтинг: +613

      сутулая собака и лисы 16 минут назад

      бомбандир, зачем постить таких клоунов?
      лучше поднесите нам свежих новостей от Заремки <3

      0
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      Рейтинг: +3370

      general.lizyukov 46 минут назад

      Рехнулся?
      Мало того, что старика вызывает, так ещё и человека, который кормил/поил и в тепле держал?
      Хотя, может, шутка какая?

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      Рейтинг: +403

      Riot Zero 50 минут назад

      Фляга засвистела конкретно

      0
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      Рейтинг: +492

      Xiko 53 минуты назад

      Совсем фляга потекла

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      Рейтинг: +2128

      Krasnodar 123 1 час назад

      А почему боксерский? Давайте бой гладиаторов, крови будет больше!!!

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      Рейтинг: +4867

      Из Твери Леха 1 час назад

      У него какое-то заболевание. Дефицит славы похоже. Всю карьеру просидел на банке, а сейчас вдруг захотелось внимания.

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      Рейтинг: +634

      mama1991 1 час назад

      молодец, в чем офисе сидеть за сорок тыщ, он на банке сидел за 400 тыщ чем пицу развозить итд, лучше на бане сидеть и быть в шоколаде, не будем обсуждать его амбиции, они ему не интересны, как и футбол, чувак тупо получал бабки, а презики их платили, причем за полную галиматью.... так что гинер и ко в этом случае ло хи! а пацан наслаждается жизнью и улыбается с этих дурачков, спекулируя их именами....)))

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      Рейтинг: +563

      стоп кран 1 час назад

      Гонит Чепчугоа. Ну или хайпует...Одно от другого несильно отличаются.

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