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  • «Тот славен будет, кто кровь прольет». Чепчугов вызвал Гинера на бой

«Тот славен будет, кто кровь прольет». Чепчугов вызвал Гинера на бой

7 сентября 2021, 22:23
15

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов вызвал на бой президента клуба Евгения Гинера.

«Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксeрский поединок! И тот славен будет, кто кровь прольeт! До конца года произойдeт наше сражение! И тем, кому даровал свои мелочи, отдай!» – написал Чепчугов в инстаграме.

Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках

  • В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
  • Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Сергея Чепчугова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чепчугов Сергей Гинер Евгений
Комментарии (15)
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CSKA471
1631043406
Никогда такого не было, и вот опять
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Xiko
1631045085
Совсем фляга потекла
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general.lizyukov
1631045466
Рехнулся? Мало того, что старика вызывает, так ещё и человека, который кормил/поил и в тепле держал? Хотя, может, шутка какая?
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сутулая собака и лисы
1631047229
бомбандир, зачем постить таких клоунов? лучше поднесите нам свежих постов от Заремы <3
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BRO_football
1631047312
Совсем уже кукуха полетела!
Ответить
JTherry
1631047762
как думаете: поймает Гинер "брошенную перчатку" Чепчугова...?)
Ответить
Korsar_03
1631055527
Это же тот поехавший, который бычки жрал?
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Ганнибал Лектор
1631079702
Совсем фляжка засвистела
Ответить
OOOVVV.
1631091650
С дуба падают листья ясеня, ни фига себе....))))
Ответить
zigbert
1631105687
У нормального человека таких предложений не будет.
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