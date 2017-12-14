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    Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Чили, выиграв все 7 матчей квалификации; Аргентина победила Венесуэлу

    Завершились все матчи 7-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

    Сборная Бразилии с минимальным счетом победила Чили (1:0) на выезде. Бразильцы одержали седьмую победу в семи стартовых турах квалификации.

    Аргентина обыграла Венесуэлу (3:1), с 31-й минуты играя в большинстве. Уругвай сыграл вничью с Перу (1:1).

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 7-й тур

    Чили – Бразилия – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Рибейро, 64.

    Перу – Уругвай – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Тапиа, 25; 1:1 – Де Арраскаэта, 29.

    Венесуэла – Аргентина – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Луис Мартинес, 45+2; 0:2 – Х. Корреа, 71; 0:3 – А. Корреа, 74; 1:3 – Сотельдо (с пенальти), 90+4.

    Удаления: А. Мартинес, 32 – нет.

    Эквадор – Парагвай – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Торрес, 87; 2:0 – Эстрада, 90+5.

    Боливия – Колумбия – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Р. Мартинес, 69; 1:1 – Сауседо, 83.

    Удаления: Алгараназ, 90+7.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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