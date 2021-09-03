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Перу - Уругвай

03.09.2021, Пятница, 04:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 3 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур Перу - Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные 2019

16 октября, среда 04:30 Перу 1:1 Уругвай

12 октября, суббота 02:00 Уругвай 1:0 Перу
Кубок Америки 2019
Групповой этап, 1/4 финала
29 июня, суббота 22:00 Уругвай 0:0
(4:5)п		 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
14 тур
29 марта, среда 05:15 Перу 2:1 Уругвай
6 тур
30 марта, среда 02:00 Уругвай 1:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
15 тур
7 сентября, суббота 06:30 Перу 1:2 Уругвай
6 тур
10 июня, воскресенье 22:30 Уругвай 4:2 Перу
Кубок Америки 2011
1/2 финала
20 июля, среда 04:45 Перу 0:2 Уругвай
Кубок Америки 2011, группа C
1 тур
5 июля, вторник 02:15 Уругвай 1:1 Перу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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