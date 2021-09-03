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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Уругвай
Перу - Уругвай: обзор матча 03 сентября 2021
Перу
03.09.2021, пятница, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Уругвай
25'
Р. Тапиа
29'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Уругвай
Замена
Р. Руидиас
️️️️
К. Куэва
86'
82'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Ф. Вальверде
80'
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
С. Пенья
️️️️
Э. Флорес
72'
Замена
У. Картахена
️️️️
Р. Тапиа
72'
71'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Р. Бентанкур
71'
Замена
Х. Пикерес
️️️️
М. Винья
66'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Гомес
66'
Замена
Д. Теранс
️️️️
Д. Де Арраскаэта
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
М. Весино
ГОЛ! 1:0!
Р. Тапиа
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
20
Эдисон Флорес
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
18
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
10
Серхио Пенья
АП
11
Рауль Руидиас
ЦФ
16
Габриэль Коста
ЦФ
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
0
Мауро Арамбарри
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
0
Давид Теранс
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Галлезе
4
Лопес
22
Калленс
4
Сантамария
19
Йотун
13
Тапиа
20
Флорес
10
Куэва
18
Каррильо
9
Герреро
17
Адвинкула
3-5-2
23
Муслера
3
Годин
2
Хименес
17
Винья
6
Бентанкур
8
Вальверде
8
Нандес
10
Де Арраскаэта
5
Весино
18
Родригес
18
Гомес
13
Тапиа
16
Картахена
16
Картахена
13
Тапиа
20
Флорес
10
Пенья
10
Пенья
20
Флорес
10
Куэва
11
Руидиас
11
Руидиас
10
Куэва
8
Вальверде
13
Гонсалес
13
Гонсалес
8
Вальверде
17
Винья
22
Пикерес
22
Пикерес
17
Винья
6
Бентанкур
0
Арамбарри
0
Арамбарри
6
Бентанкур
10
Де Арраскаэта
0
Теранс
0
Теранс
10
Де Арраскаэта
18
Гомес
20
Родригес
20
Родригес
18
Гомес
Остались в запасе
Перу
Уругвай
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
16
Габриэль Коста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
16
Габриэль Коста
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Перу - Уругвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
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