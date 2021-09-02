Введите ваш ник на сайте

Боливия - Колумбия

02.09.2021, Четверг, 23:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур Боливия - Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
13 тур
23 марта, четверг 23:30 Колумбия 1:0 Боливия
5 тур
24 марта, четверг 23:00 Боливия 2:3 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
11 тур
22 марта, пятница 23:59 Колумбия 5:0 Боливия
2 тур
12 октября, среда 01:00 Боливия 1:2 Колумбия
Кубок Америки 2011, группа A
3 тур
10 июля, воскресенье 23:00 Колумбия 2:0 Боливия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
...
  • Читайте нас: 