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    Роналду – о незабитом пенальти: «Это часть игры. Верю в себя до конца»

    Нападающий «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал незабитый пенальти в матче отбора ЧМ-2022 с Ирландией (2:1).

    «Это часть игры. Иногда ты забиваешь, а иногда ошибаешься. Но я верю в себя до конца игры. Счастлив забить и принести победу», – сказал Роналду.

    • 36-летний нападающий оформил дубль в ворота Ирландии.
    • Он достиг отметки в 111 забитых мячей на уровне сборных. Это рекорд.
    • Предыдущим мировым рекордсменом был Али Даеи со 109 голами.

    Роналду – о 111 голах за сборную: «Это мой рекорд, и он уникален»

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: -561

      СуперПАВ9 52 минуты назад

      Это конец твоей карьеры петух

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      Рейтинг: +1525

      Decorhome 1 час назад

      Это верно! В душе нужно быть всегда победителем!

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