Роналду – о незабитом пенальти: «Это часть игры. Верю в себя до конца»

Нападающий «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал незабитый пенальти в матче отбора ЧМ-2022 с Ирландией (2:1).
«Это часть игры. Иногда ты забиваешь, а иногда ошибаешься. Но я верю в себя до конца игры. Счастлив забить и принести победу», – сказал Роналду.
- 36-летний нападающий оформил дубль в ворота Ирландии.
- Он достиг отметки в 111 забитых мячей на уровне сборных. Это рекорд.
- Предыдущим мировым рекордсменом был Али Даеи со 109 голами.
Роналду – о 111 голах за сборную: «Это мой рекорд, и он уникален»
Источник: Sky Sports