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    Роналду – о 111 голах за сборную: «Это мой рекорд, и он уникален»

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой новый рекорд.

    • 36-летний нападающий оформил дубль в матче 4-го тура отбора ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).
    • Он достиг отметки в 111 забитых мячей на уровне сборных.
    • Предыдущим мировым рекордсменом был Али Даеи со 109 голами.

    «Я счастлив, что помог команде одержать победу, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего.

    Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад. Моя мотивация заключается в желании играть в футбол. Также важно для меня возвращение домой [в «Манчестер Юнайтед»].

    Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей», – сказал Роналду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +46486

      MaxRnD 55 минут назад

      Уникален, как футболист, но антипатичен, как человек

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Enter2006 2 часа назад

      А психовать и повязку капитана сборной большое швырять не будешь? ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7506

      "supermax" 2 часа назад

      даже в 36 лет человек запредельно мотивирован)) трудяга...футболист, которого мы заслужили

      2
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      ...
      Рейтинг: +1021

      Enter2006 > "supermax" 2 часа назад

      Может натурализуем для сборной РФ? ) Он у нас до 40 без проблем будет звездой! )

      0
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      Рейтинг: +7506

      "supermax" > Enter2006 2 часа назад

      на такой интернациональный трансфер у нас денег не хватит....

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      Рейтинг: +1889

      acor94 > Enter2006 1 час назад

      Ты хотел написать до 50?)

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      Рейтинг: -569

      СуперПАВ9 > Enter2006 1 час назад

      Его не кто в нашу сборную не позовет

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      Рейтинг: -569

      СуперПАВ9 > "supermax" 1 час назад

      Алегри считает иначи

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