Роналду – о 111 голах за сборную: «Это мой рекорд, и он уникален»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой новый рекорд.

36-летний нападающий оформил дубль в матче 4-го тура отбора ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).

Он достиг отметки в 111 забитых мячей на уровне сборных.

Предыдущим мировым рекордсменом был Али Даеи со 109 голами.

«Я счастлив, что помог команде одержать победу, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего.

Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад. Моя мотивация заключается в желании играть в футбол. Также важно для меня возвращение домой [в «Манчестер Юнайтед»].

Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей», – сказал Роналду.