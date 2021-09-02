Роналду – о 111 голах за сборную: «Это мой рекорд, и он уникален»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой новый рекорд.
- 36-летний нападающий оформил дубль в матче 4-го тура отбора ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).
- Он достиг отметки в 111 забитых мячей на уровне сборных.
- Предыдущим мировым рекордсменом был Али Даеи со 109 голами.
«Я счастлив, что помог команде одержать победу, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего.
Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад. Моя мотивация заключается в желании играть в футбол. Также важно для меня возвращение домой [в «Манчестер Юнайтед»].
Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей», – сказал Роналду.
Источник: Официальный сайт УЕФА