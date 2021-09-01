Роналду в матче с Ирландией не реализовал пенальти

В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Португалии и Ирландии. На 15-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Удар отразил ирландский вратарь Гэвин Базуну.

Последний раз Роналду не реализовал пенальти за сборную на ЧМ-2018 против Ирана.