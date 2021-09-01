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    Роналду в матче с Ирландией не реализовал пенальти

    В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Португалии и Ирландии. На 15-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

    Удар отразил ирландский вратарь Гэвин Базуну.

    Последний раз Роналду не реализовал пенальти за сборную на ЧМ-2018 против Ирана.

    • Роналду не хватает 1 гола, чтобы стать единоличным лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных.
    • Португалия в случае ничьей сохранит лидерство в группе.
    • Ирландия в этом отборочном цикле еще не набрала ни очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2021 22:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +926

      Alex Y 1 час назад

      Ну бывает, рекордсменом все равно станет)

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