L’Equipe: «Лион» предложил 11 миллионов за Азмуна. «Зенит» требует 20 миллионов

«Лион» сделал первое предложение «Зениту» по покупке нападающего Сердара Азмуна.
По информации L’Equipe, французский клуб предложил 11 миллионов евро за 26-летнего иранца.
«Зенит» оценивает Азмуна в 20 миллионов. «Лион» вряд ли сможет предложить за игрока эту сумму, если не продаст Уссема Ауа или Максвела Корне.
- Азмун – приоритетная трансферная цель «Лиона» этим летом.
- «Лион» контактирует с агентами иранца и намерен осуществить трансфер до закрытия трансферного окна (1 сентября).
- Ранее от трансфера Азмуна отказался «Байер».
Источник: L’Equipe