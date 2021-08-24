L’Equipe: «Лион» предложил 11 миллионов за Азмуна. «Зенит» требует 20 миллионов

«Лион» сделал первое предложение «Зениту» по покупке нападающего Сердара Азмуна.

По информации L’Equipe, французский клуб предложил 11 миллионов евро за 26-летнего иранца.

«Зенит» оценивает Азмуна в 20 миллионов. «Лион» вряд ли сможет предложить за игрока эту сумму, если не продаст Уссема Ауа или Максвела Корне.