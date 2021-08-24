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  • L’Equipe: «Лион» предложил 11 миллионов за Азмуна. «Зенит» требует 20 миллионов

L’Equipe: «Лион» предложил 11 миллионов за Азмуна. «Зенит» требует 20 миллионов

24 августа 2021, 21:21
27

«Лион» сделал первое предложение «Зениту» по покупке нападающего Сердара Азмуна.

По информации L’Equipe, французский клуб предложил 11 миллионов евро за 26-летнего иранца.

«Зенит» оценивает Азмуна в 20 миллионов. «Лион» вряд ли сможет предложить за игрока эту сумму, если не продаст Уссема Ауа или Максвела Корне.

  • Азмун – приоритетная трансферная цель «Лиона» этим летом.
  • «Лион» контактирует с агентами иранца и намерен осуществить трансфер до закрытия трансферного окна (1 сентября).
  • Ранее от трансфера Азмуна отказался «Байер».

Источник: L’Equipe
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Зенит Азмун Сердар
Комментарии (27)
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insider_retro
1629829602
С таким спросом и цифрами, Зенит скоро начнёт не требовать, а просить...
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житель СПб
1629831011
Неужели Азмун стоит меньше Влашича?
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Garrincha58
1629831109
сериал Азмун-Влашич продолжение следует.....
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Sancho010365
1629832385
Хотелось бы, чтобы он ушёл в Милан или Аталанту, но только не к французам, мне так кажется. Хотя Промес ушёл, вроде бы ничего. Если бы Зенит не опускал себя в ЛЧ, цена бы на игроков Зенита была бы в два раза больше.
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BarStep
1629832963
Нормуль всё.. Нет денег - идите нах.. Такая коровёнка нужна самому)
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Рубинище
1629845047
11 лямов за ключевого игрока-смешно, лягушек переели? Зени 25-30 просить в своей форме отказа-уж они то явно в деньгах не нуждаются. Тем более Зенит явно понимает, что не хотят в РПЛ топчики, и не найти замену так быстро.
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sobaka120982
1629866334
Эта азмунка забивает за зенит каждый матч! Зачем зениту отпускать такого игрока за 40 лямов???? А 11 это вообще французы смеются над зенитом
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Вомбат
1629874857
Продайте мне ваш стул, сказал Остап. Я дам вам за него 7 рублей.
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вальтер79
1629880070
французы конечно хитро сделанные а че в подарок его не хотят взять 11 лямов это смешная цена за сердарчика
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Soccerdealer63
1629924076
"...Лион» предложил 11 миллионов «Зенит» требует 20 миллионов...." А, вот Рнеал предложил ПСЖ за Мбаппе 160 лямов... Получается, что Зенит оценивает Киллиана в 8 азмунов, а Лион - в 14 с половиной))) Любопытно, сколько Мбаппе стоит в дзюбах или кокорках?
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