Foot Mercato: «Лион» намерен купить Азмуна до закрытия трансферного окна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лионе».

По информации Foot Mercato, главный тренер французского клуба Петер Бош лично заинтересован в приобретении 26-летнего иранца. Отмечается, что Азмун – приоритетная трансферная цель «Лиона» этим летом.

«Лион» контактирует с агентами Азмуна и намерен осуществить трансфер до закрытия трансферного окна (1 сентября).

«Зенит» оценивает иранца в 20 миллионов евро.

Из-за этой суммы от трансфера Азмуна отказался «Байер».

С 2014 года Азмун вызывается в сборную Ирана.

Азмун готов перейти в «Лион», но клуб не хочет платить за него 20 миллионов