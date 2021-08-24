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  • Foot Mercato: «Лион» намерен купить Азмуна до закрытия трансферного окна

Foot Mercato: «Лион» намерен купить Азмуна до закрытия трансферного окна

24 августа 2021, 10:42
9

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лионе».

По информации Foot Mercato, главный тренер французского клуба Петер Бош лично заинтересован в приобретении 26-летнего иранца. Отмечается, что Азмун – приоритетная трансферная цель «Лиона» этим летом.

«Лион» контактирует с агентами Азмуна и намерен осуществить трансфер до закрытия трансферного окна (1 сентября).

  • «Зенит» оценивает иранца в 20 миллионов евро.
  • Из-за этой суммы от трансфера Азмуна отказался «Байер».
  • С 2014 года Азмун вызывается в сборную Ирана.

Азмун готов перейти в «Лион», но клуб не хочет платить за него 20 миллионов

Источник: Foot Mercato

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Лион Зенит Азмун Сердар
Комментарии (9)
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ilichkadr
1629791822
Бедный Сердар, голова кругом идёт. Просто офигеть сколько уже мест перебрал, чтобы продолжить карьеру!
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Garrincha58
1629792565
если продадут будут играть с мёртвым Дзюбой и тогда вообще будет полный крах особенно в ЛЧ да и в РПЛ будут в лучшем случае 3-4 место
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DOCTOR PENALTY
1629794111
Азмун в Лион, Дзюба - в аренду в Чайку Песчанокопское, кто же забивать-то будет у неприкасаемых?...
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talgatnurzhanov2006
1629794228
Лион купил какой-то шейх? Усиливаются хорошо прям.
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vladimir-7
1629803394
Зенит за пятнашку Азмуна продал бы, но тогда Дзебу куда и к кому пристраивать или продать его, но кому нужен пи***бол.
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zigbert
1629821812
Купить то Лион может но Зенит совсем не заинтересован в этой продаже.
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