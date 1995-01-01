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    Foot Mercato: «Лион» намерен купить Азмуна до закрытия трансферного окна

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лионе».

    По информации Foot Mercato, главный тренер французского клуба Петер Бош лично заинтересован в приобретении 26-летнего иранца. Отмечается, что Азмун – приоритетная трансферная цель «Лиона» этим летом.

    «Лион» контактирует с агентами Азмуна и намерен осуществить трансфер до закрытия трансферного окна (1 сентября).

    • «Зенит» оценивает иранца в 20 миллионов евро.
    • Из-за этой суммы от трансфера Азмуна отказался «Байер».
    • С 2014 года Азмун вызывается в сборную Ирана.

    Азмун готов перейти в «Лион», но клуб не хочет платить за него 20 миллионов

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +599

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Лион купил какой-то шейх? Усиливаются хорошо прям.

      0
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      Рейтинг: +21231

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Азмун в Лион, Дзюба - в аренду в Чайку Песчанокопское, кто же забивать-то будет у неприкасаемых?...

      0
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      Рейтинг: -607

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Пусть сосут

      0
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      Рейтинг: +14028

      Garrincha58 2 часа назад

      если продадут будут играть с мёртвым Дзюбой и тогда вообще будет полный крах особенно в ЛЧ да и в РПЛ будут в лучшем случае 3-4 место

      1
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      Рейтинг: +593

      GammiD > Garrincha58 2 часа назад

      в рпл порешает админ ресурс, а вот в лиге ловить без Азмуна не куй, да и с ним то перспектив не каких нет. Надо продавать пока можно, зимой он сможет с любым клубом переговоры вести и летом уйдет как свободный.
      +20 лимонов на дороге не валяется

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      Рейтинг: +14028

      Garrincha58 > GammiD 1 час назад

      так то так но никто за него 20 не даст а за 15 Зенит не хочет это типа как с Жиго не нужны наверное Спартаку 5 лямов лучше пусть так уйдёт вот и тут Зениту тоже видать деньги не нужны, а может тут агент напрягает чтобы переподписать иранца ещё на пару лет с новой зарплатой вот и идёт торг иначе бы Зенит из кожи вон лез но искал бы нового напа

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      Рейтинг: +11665

      ilichkadr 2 часа назад

      Бедный Сердар, голова кругом идёт. Просто офигеть сколько уже мест перебрал, чтобы продолжить карьеру!

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