Foot Mercato: «Лион» намерен купить Азмуна до закрытия трансферного окна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лионе».
По информации Foot Mercato, главный тренер французского клуба Петер Бош лично заинтересован в приобретении 26-летнего иранца. Отмечается, что Азмун – приоритетная трансферная цель «Лиона» этим летом.
«Лион» контактирует с агентами Азмуна и намерен осуществить трансфер до закрытия трансферного окна (1 сентября).
- «Зенит» оценивает иранца в 20 миллионов евро.
- Из-за этой суммы от трансфера Азмуна отказался «Байер».
- С 2014 года Азмун вызывается в сборную Ирана.
Азмун готов перейти в «Лион», но клуб не хочет платить за него 20 миллионов
Источник: Foot Mercato
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