Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азмун готов перейти в «Лион», но клуб не хочет платить за него 20 миллионов

Азмун готов перейти в «Лион», но клуб не хочет платить за него 20 миллионов

10 августа 2021, 00:46
25

Форварду «Зенита» Сердару Азмуну интересен вариант с переходом в «Лион».

Как пишет Get French Football News, 26-летний футболист готов присоединиться к французской команде во время текущего трансферного окна.

Однако переговоры между клубами будут сложными, поскольку «Зенит» требует за иранца 20 миллионов евро, а «Лион» не собирается столько платить за игрока, чей контракт истекает в июне 2022 года.

  • Азмун забил во всех четырех матчах нового сезона.
  • Рыночная стоимость нападающего – 25 миллионов евро.

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Лион Зенит Азмун Сердар
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Frankfurt Am Main
1628545962
Бедный Азмун хоть в Лион но главное свалить из Российской супер лиги
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1628572405
Зенит -- команда с гнильцой.
Ответить
Slavan62
1628572688
Ну не хотят - нечего и губу раскатывать
Ответить
paracetamol
1628574976
Пусть 30 лямов гонят или идут на 3 буквы!
Ответить
житель СПб
1628577012
Тут есть одна деталь. Если Зенит с Азмуном перегнет, то тот через год уйдет вообще бесплатно. Надо быть очень аккуратными. Насколько понимаю, новый контракт с Зенитом еще не заключен?
Ответить
paracetamol
1628584736
Без Азмуна как в ЛЧ играть? Себу продали, а кого купили - неизвестно. Может этот олимпийский чемпиончик в 22 года в ЛЧ не потянет.
Ответить
Garrincha58
1628585192
Азмун готов хоть куда перейти лишь бы свалить из РПЛ тоже самое как и Хвича лишь бы куда
Ответить
NewLife
1628585687
Я тоже готов перейти в Лион, но клуб не хочет за меня платить 10 евро.
Ответить
Красногорск_Фан
1628596334
20 млн за Азмуна много? Как там Лавров Говорил Дебилы, м...ть!
Ответить
ySS
1628608907
Перс на сегодня один из лучших игроков РПЛ, если не лучший. По нынешним меркам 20 млн не такая уж высокая цена. Если Франция, то чего Монако молчит?
Ответить
Главные новости
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
3
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
22
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Все новости
Все новости
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
Вчера, 12:19
6
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
Вчера, 11:41
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
Вчера, 10:29
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
Вчера, 00:59
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
Вчера, 00:40
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
8
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Сычев назвал отличия европейского футбола от российского
26 августа
Сычев – о старте карьеры во Франции: «Для меня это была дикость»
25 августа
2
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
Сафонов высказался о потере очков «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции
24 августа
Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев
24 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить в 1-м туре
23 августа
17
Литвинов рассказал, чем «Спартак» похож на «ПСЖ»
23 августа
3
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
Клубы из Франции могут перехватить потенциального новичка «Балтики»
22 августа
2
Мостовой сказал, кто выше уровнем – Батраков или Головин
22 августа
5
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
21 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+