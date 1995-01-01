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    Азмун готов перейти в «Лион», но клуб не хочет платить за него 20 миллионов

    Форварду «Зенита» Сердару Азмуну интересен вариант с переходом в «Лион».

    Как пишет Get French Football News, 26-летний футболист готов присоединиться к французской команде во время текущего трансферного окна.

    Однако переговоры между клубами будут сложными, поскольку «Зенит» требует за иранца 20 миллионов евро, а «Лион» не собирается столько платить за игрока, чей контракт истекает в июне 2022 года.

    • Азмун забил во всех четырех матчах нового сезона.
    • Рыночная стоимость нападающего – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Get French Football News

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1417

      tarasofka 1 час назад

      ЛЧ

      зенит 3:1 лион
      лион 0:2 зенит
      лион 1:1 зенит
      зенит 2:0 лион

      идите нахер, лионцы недоделанные, спартак обыгрывайте лучше.

      1
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      Рейтинг: +889

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Бедный Азмун хоть в Лион но главное свалить из Российской супер лиги

      0
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      Рейтинг: +1417

      tarasofka 1 час назад

      эй-эй! а давайте не надо. он ещё спартаку должен положить трёшку.

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