Азмун готов перейти в «Лион», но клуб не хочет платить за него 20 миллионов

ЛЧ
зенит 3:1 лион
лион 0:2 зенит
лион 1:1 зенит
зенит 2:0 лион
идите нахер, лионцы недоделанные, спартак обыгрывайте лучше.
Форварду «Зенита» Сердару Азмуну интересен вариант с переходом в «Лион».
Как пишет Get French Football News, 26-летний футболист готов присоединиться к французской команде во время текущего трансферного окна.
Однако переговоры между клубами будут сложными, поскольку «Зенит» требует за иранца 20 миллионов евро, а «Лион» не собирается столько платить за игрока, чей контракт истекает в июне 2022 года.
- Азмун забил во всех четырех матчах нового сезона.
- Рыночная стоимость нападающего – 25 миллионов евро.