Азмун готов перейти в «Лион», но клуб не хочет платить за него 20 миллионов

Форварду «Зенита» Сердару Азмуну интересен вариант с переходом в «Лион».

Как пишет Get French Football News, 26-летний футболист готов присоединиться к французской команде во время текущего трансферного окна.

Однако переговоры между клубами будут сложными, поскольку «Зенит» требует за иранца 20 миллионов евро, а «Лион» не собирается столько платить за игрока, чей контракт истекает в июне 2022 года.