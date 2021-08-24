Семак – о работе в сборной: «Из РФС никто не обращался. Карпин – прекрасная кандидатура»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю.

Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить.

Кандидатов все прекрасно знают. Большая проблема — защитники, особенно центральные. Даже в ФНЛ в 80% случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгичевич сделает все возможное», – сказал Семак.