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    Семак – о работе в сборной: «Из РФС никто не обращался. Карпин – прекрасная кандидатура»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом главном тренере сборной России Валерии Карпине.

    «Никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю.

    Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить.

    Кандидатов все прекрасно знают. Большая проблема — защитники, особенно центральные. Даже в ФНЛ в 80% случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгичевич сделает все возможное», – сказал Семак.

    • В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
    • Матч с Хорватией 1 сентября станет для Карпина дебютным на посту главного тренера национальной команды.
    • РФС назначил Карпина 23 июля.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14028

      Garrincha58 2 часа назад

      Семак какая тебе сборная ты в Зените с таким дорогим составом 4-й год не можешь наладить игру колхозом тебе руководить, а не сборной

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      Рейтинг: +837

      ab15488 > Garrincha58 1 минуту назад

      Справедливости ради, в бытность Карпина то генеральным, то тренером спартака состав у красно-белых был тоже не дешевым, а вот титулов 0 и в европе результаты куда более скромные.

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