Семак – о работе в сборной: «Из РФС никто не обращался. Карпин – прекрасная кандидатура»

Семак какая тебе сборная ты в Зените с таким дорогим составом 4-й год не можешь наладить игру колхозом тебе руководить, а не сборной
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом главном тренере сборной России Валерии Карпине.
«Никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю.
Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить.
Кандидатов все прекрасно знают. Большая проблема — защитники, особенно центральные. Даже в ФНЛ в 80% случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгичевич сделает все возможное», – сказал Семак.
- В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- Матч с Хорватией 1 сентября станет для Карпина дебютным на посту главного тренера национальной команды.
- РФС назначил Карпина 23 июля.
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