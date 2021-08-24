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  • Семак – о работе в сборной: «Из РФС никто не обращался. Карпин – прекрасная кандидатура»

Семак – о работе в сборной: «Из РФС никто не обращался. Карпин – прекрасная кандидатура»

24 августа 2021, 10:59
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю.

Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить.

Кандидатов все прекрасно знают. Большая проблема — защитники, особенно центральные. Даже в ФНЛ в 80% случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгичевич сделает все возможное», – сказал Семак.

  • В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
  • Матч с Хорватией 1 сентября станет для Карпина дебютным на посту главного тренера национальной команды.
  • РФС назначил Карпина 23 июля.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (4)
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Garrincha58
1629792701
Семак какая тебе сборная ты в Зените с таким дорогим составом 4-й год не можешь наладить игру колхозом тебе руководить, а не сборной
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vladimir-7
1629804820
Сергей, все нормальные тренеры сразу отказались от этого места, РФС нашел одного (ч)удика, правда был ещё один кандидат из бывших этого клуба, это Н. Симонян, но он, тоже, как и ты, отказался. Предыдущего и им родного, послали далеко и он в пути.
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Hektor 84
1629821443
Да тебя и не собирались звать
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