Бохинен: «Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков – не то, на что я надеялся»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о непопадании клуба в еврокубки по итогам прошлого сезона РПЛ.

— Зимой ты приходил в команду, у которой были шансы на еврокубки, но все поменялось.

– Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой.

РПЛ — сложная лига, к тому же я был травмирован, мне было непросто. Прилетел из Норвегии, где мы еще не начали предсезонку, из отпуска попал прямо в тренировки.

Мой организм не справился — я получил травму и не внес вклад в результаты. Важно понять, почему так произошло — чтобы мы стали стабильнее, без постоянных изменений в составе.

Сейчас мне важно набирать форму и избегать травм, чтобы хорошо начать сезон и стабильно выступать на дистанции. И нам, и персоналу нужно извлечь уроки из прошлого сезона, если не хотим повторения ситуации с травмами.

— Ты знаешь, что текущий сезон стал первым за 20 лет, когда ЦСКА не сыграет в еврокубках?

— Впервые за 20 лет?!

— Да.

— Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество — у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу выиграть оба трофея.

Если хорошо проведем сезон — окажемся в Лиге чемпионов в следующем году.