Бохинен: «Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков – не то, на что я надеялся»

Да ладно, какие еврокубки. Проиграли Динамо, проиграли Локомотиву. Или ты думаешь, что мы взамен обыграем Зенит и Спартак? А если не обыграем, то это уже 4-е место, которое пролетает мимо еврокубков (если не взять кубок).
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о непопадании клуба в еврокубки по итогам прошлого сезона РПЛ.
— Зимой ты приходил в команду, у которой были шансы на еврокубки, но все поменялось.
– Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой.
РПЛ — сложная лига, к тому же я был травмирован, мне было непросто. Прилетел из Норвегии, где мы еще не начали предсезонку, из отпуска попал прямо в тренировки.
Мой организм не справился — я получил травму и не внес вклад в результаты. Важно понять, почему так произошло — чтобы мы стали стабильнее, без постоянных изменений в составе.
Сейчас мне важно набирать форму и избегать травм, чтобы хорошо начать сезон и стабильно выступать на дистанции. И нам, и персоналу нужно извлечь уроки из прошлого сезона, если не хотим повторения ситуации с травмами.
— Ты знаешь, что текущий сезон стал первым за 20 лет, когда ЦСКА не сыграет в еврокубках?
— Впервые за 20 лет?!
— Да.
— Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество — у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу выиграть оба трофея.
Если хорошо проведем сезон — окажемся в Лиге чемпионов в следующем году.
- Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» в феврале за 1,5 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
- ЦСКА идет на 8-м месте в РПЛ.