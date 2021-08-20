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    Бохинен: «Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков – не то, на что я надеялся»

    Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о непопадании клуба в еврокубки по итогам прошлого сезона РПЛ.

    — Зимой ты приходил в команду, у которой были шансы на еврокубки, но все поменялось.

    – Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой.

    РПЛ — сложная лига, к тому же я был травмирован, мне было непросто. Прилетел из Норвегии, где мы еще не начали предсезонку, из отпуска попал прямо в тренировки.

    Мой организм не справился — я получил травму и не внес вклад в результаты. Важно понять, почему так произошло — чтобы мы стали стабильнее, без постоянных изменений в составе.

    Сейчас мне важно набирать форму и избегать травм, чтобы хорошо начать сезон и стабильно выступать на дистанции. И нам, и персоналу нужно извлечь уроки из прошлого сезона, если не хотим повторения ситуации с травмами.

    — Ты знаешь, что текущий сезон стал первым за 20 лет, когда ЦСКА не сыграет в еврокубках?

    — Впервые за 20 лет?!

    — Да.

    — Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество — у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу выиграть оба трофея.

    Если хорошо проведем сезон — окажемся в Лиге чемпионов в следующем году.

    • Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» в феврале за 1,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • ЦСКА идет на 8-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21220

      bset 54 минуты назад

      Да ладно, какие еврокубки. Проиграли Динамо, проиграли Локомотиву. Или ты думаешь, что мы взамен обыграем Зенит и Спартак? А если не обыграем, то это уже 4-е место, которое пролетает мимо еврокубков (если не взять кубок).

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      Рейтинг: +13258

      Dominator777 > bset 6 минут назад

      Какое к черту 4-е место? Уровень армейцев 6-8 места, не выше! Нет, если найдем толкового тренера, закупим хотя бы 4 толковых, сильных футболистов в разные линии, то тогда можно рассчитывать на большее.

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