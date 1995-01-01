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    «Уфа» объявила об аренде Урунова

    Полузащитник «Спартака» Остон Урунов официально вернулся в «Уфу».

    Башкирский клуб взял в аренду 20-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

    «Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Остона с возвращением в нашу команду, желаем больших успехов и много побед!» – говорится в заявлении.

    • В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Контракт игрока с москвичами рассчитан до июня 2025-го.
    • Вторую часть прошлого сезона хавбек провел в уфимской команде на правах аренды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5912

      Томик 47 минут назад

      А гуччи и луи виттон отберут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Artemka444 1 час назад

      Носятся с этим уруновым как будто чемпион мира и тд
      Игрок вообще ни о чем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Граф2019 1 час назад

      а че не Дзюбу? с такими бабосами...

      0
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