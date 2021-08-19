«Уфа» объявила об аренде Урунова

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов официально вернулся в «Уфу».

Башкирский клуб взял в аренду 20-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Остона с возвращением в нашу команду, желаем больших успехов и много побед!» – говорится в заявлении.