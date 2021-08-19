«Уфа» объявила об аренде Урунова

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов официально вернулся в «Уфу».
Башкирский клуб взял в аренду 20-летнего футболиста с правом последующего выкупа.
«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Остона с возвращением в нашу команду, желаем больших успехов и много побед!» – говорится в заявлении.
- В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
- Контракт игрока с москвичами рассчитан до июня 2025-го.
- Вторую часть прошлого сезона хавбек провел в уфимской команде на правах аренды.
Источник: Официальный сайт «Уфы»