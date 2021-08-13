Тиль попал в состав сборной Нидерландов на сентябрьские матчи, Промес – нет

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Луи ван Гаалом объявил расширенную заявку команды на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022.

В состав включен полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который на правах аренды выступает за «Фейеноорд». Вингер москвичей Квинси Промес вызов не получил.