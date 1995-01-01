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    Тиль попал в состав сборной Нидерландов на сентябрьские матчи, Промес – нет

    Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Луи ван Гаалом объявил расширенную заявку команды на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022.

    В состав включен полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который на правах аренды выступает за «Фейеноорд». Вингер москвичей Квинси Промес вызов не получил.

    • Нидерланды сыграют с Норвегией (1 сентября), Черногорией (4 сентября) и Турцией (7 сентября).
    • Тиль в этом сезоне провел за «Фейеноорд» 4 матча и забил 5 голов.
    • В сборную хавбека не приглашали с марта 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной Нидерландов

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +189

      jek718875 29 минут назад

      Место товарища ПРОМЕСА не в сборной, а на свалке

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      Рейтинг: +2474

      ySS 1 час назад

      Нынешняя сборная Нидерландов, как наши, могут и выиграть у кого угодно, но чаще проигрывают кому попало)

      0
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      Рейтинг: +4087

      алдан2014 > ySS 49 минут назад

      У кого это наши могут выиграть? У Кипра?

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      Рейтинг: +7199

      Сильвербой 1 час назад

      Ну вот, все и сложилось, оказывается дело не в футболистах, а в "гнилом болоте" в которое попадают футболисты! И стоит только вырваться, как жизнь налаживается!

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      Рейтинг: +20044

      vladimir-7 > Сильвербой 1 час назад

      Причина отсутствия вызова Промежа в сборную Нидерландов не сообщается, может быть из-за травмы, а может быть...

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      Рейтинг: +910

      Frankfurt Am Main > vladimir-7 11 минут назад

      Промеса не вызвали потому что он уголовник преступник *******)))

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