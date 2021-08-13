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  • Тиль попал в состав сборной Нидерландов на сентябрьские матчи, Промес – нет

Тиль попал в состав сборной Нидерландов на сентябрьские матчи, Промес – нет

13 августа 2021, 17:37
13

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Луи ван Гаалом объявил расширенную заявку команды на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022.

В состав включен полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который на правах аренды выступает за «Фейеноорд». Вингер москвичей Квинси Промес вызов не получил.

  • Нидерланды сыграют с Норвегией (1 сентября), Черногорией (4 сентября) и Турцией (7 сентября).
  • Тиль в этом сезоне провел за «Фейеноорд» 4 матча и забил 5 голов.
  • В сборную хавбека не приглашали с марта 2018 года.

Источник: Твиттер сборной Нидерландов
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Нидерланды Промес Квинси Тил Гус
Комментарии (13)
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Сильвербой
1628865684
Ну вот, все и сложилось, оказывается дело не в футболистах, а в "гнилом болоте" в которое попадают футболисты! И стоит только вырваться, как жизнь налаживается!
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ySS
1628866930
Нынешняя сборная Нидерландов, как наши, могут и выиграть у кого угодно, но чаще проигрывают кому попало)
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jek718875
1628869532
Место товарища ПРОМЕСА не в сборной, а на свалке
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BRAZILES
1628878144
его просто недооценили вспартаке ------недовали игравого времени
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akku
1628880769
Статья о Спартаковцах, а ВОРОНЬЁ уже здесь, пора пернатым на насест, т.е. на обсуждение своих.
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