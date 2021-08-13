Тиль попал в состав сборной Нидерландов на сентябрьские матчи, Промес – нет

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Луи ван Гаалом объявил расширенную заявку команды на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022.
В состав включен полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который на правах аренды выступает за «Фейеноорд». Вингер москвичей Квинси Промес вызов не получил.
- Нидерланды сыграют с Норвегией (1 сентября), Черногорией (4 сентября) и Турцией (7 сентября).
- Тиль в этом сезоне провел за «Фейеноорд» 4 матча и забил 5 голов.
- В сборную хавбека не приглашали с марта 2018 года.
Источник: Твиттер сборной Нидерландов