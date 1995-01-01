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    Кепа – о выходе на серию пенальти: «Стремился быть готовым в нужный момент»

    Вратарь «Челси» Кепа дал комментарии после матча за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала».

    • Испанец вышел на замену на 119-й минуте.
    • В серии пенальти он отразил 2 удара.
    • «Челси» во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

    «Нетипичная ситуация. Эдуар [Менди] и вообще вся команда проделали фантастическую работу. Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника, но медали – у нас.

    Я ни разу не коснулся мяча в игре до серии пенальти? Эта ситуация не нормальная, но я был к ней готов, так как знал, что такое может произойти. Стремился быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически», – сказал Кепа.

    Тухель объяснил выход Кепы на серию пенальти с «Вильярреалом»

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13460

      KLIM777 1 час назад

      ага)) на лавке готовым он был)) просто повезло, что кривоножки из вильярреала били слабо

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