Кепа – о выходе на серию пенальти: «Стремился быть готовым в нужный момент»

Вратарь «Челси» Кепа дал комментарии после матча за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала».

Испанец вышел на замену на 119-й минуте.

В серии пенальти он отразил 2 удара.

«Челси» во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

«Нетипичная ситуация. Эдуар [Менди] и вообще вся команда проделали фантастическую работу. Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника, но медали – у нас.

Я ни разу не коснулся мяча в игре до серии пенальти? Эта ситуация не нормальная, но я был к ней готов, так как знал, что такое может произойти. Стремился быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически», – сказал Кепа.

Тухель объяснил выход Кепы на серию пенальти с «Вильярреалом»