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    Суперкубок УЕФА. «Челси» обыграл «Вильярреал» по пенальти, Кепа вышел на замену и взял два 11-метровых

    «Челси» обыграл «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА.

    Команды обменялись голами в основное время. На 119-й минуте Томас Тухель выпустил на серию пенальти Кепу вместо Эдуара Менди. Он отразил два 11-метровых

    На матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

    Суперкубок УЕФА. Финал

    Челси (Англия) – Вильярреал (Испания) – 1:1 (1:1, 6:5 – по пенальти)

    Голы: 1:0 – Зиеш, 27; 1:1 – Ж. Морено, 73.

    «Челси»: Менди (Кепа, 119), Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Рюдигер, Чалоба, Зума (Кристенсен, 66), Алонсо, Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Зиеш (Пулишич, 43), Хаверц, Вернер (Маунт, 65).

    «Вильярреал»: Асенхо, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Эступинан, 58), Капу (Гаспар, 70), А. Морено (Морланес, 85), Тригерос (Гомес, 70), Ж. Морено, Диа (Раба, 86), Пино (Манди, 91).

    Предупреждения: Рюдигер, 44 – Пино, 61; Раба, 119.

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    Источник: Бомбардир.ру

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