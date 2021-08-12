Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Суперкубок УЕФА. «Челси» обыграл «Вильярреал» по пенальти, Кепа вышел на замену и взял два 11-метровых

Суперкубок УЕФА. «Челси» обыграл «Вильярреал» по пенальти, Кепа вышел на замену и взял два 11-метровых

12 августа 2021, 00:48
5

«Челси» обыграл «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА.

Команды обменялись голами в основное время. На 119-й минуте Томас Тухель выпустил на серию пенальти Кепу вместо Эдуара Менди. Он отразил два 11-метровых

На матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Суперкубок УЕФА. Финал

Челси (Англия) – Вильярреал (Испания) – 1:1 (1:1, 6:5 – по пенальти)

Голы: 1:0 – Зиеш, 27; 1:1 – Ж. Морено, 73.

«Челси»: Менди (Кепа, 119), Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Рюдигер, Чалоба, Зума (Кристенсен, 66), Алонсо, Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Зиеш (Пулишич, 43), Хаверц, Вернер (Маунт, 65).

«Вильярреал»: Асенхо, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Эступинан, 58), Капу (Гаспар, 70), А. Морено (Морланес, 85), Тригерос (Гомес, 70), Ж. Морено, Диа (Раба, 86), Пино (Манди, 91).

Предупреждения: Рюдигер, 44 – Пино, 61; Раба, 119.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Челси Вильярреал
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1628720000
Хорошего судейства Карасеву в РПЛ!
Ответить
ababayan
1628737096
Регистрируйся на сайте Cекc знакомств, привлекай пользователей и за это получай деньги. После регистрации читай раздел "партнерская программа", регистрация бесплатная ---->> https://s4.lv/babos
Ответить
Вомбат
1628750776
Вильяреал удивил отличной командной игрой. Особенно во втором тайме. Впрочем, Челси играл полуторным составом: Хадсон-Одои и Зума -- не уровень Челси, а Чалоба вообще дебютировал. Правда, для дебютанта он сыграл прилично. Обыгрывали его часто, но позицию он ни разу не терял. К тому же здорово подстраховывал Рюдигера и Зума. Еще мне понравился Зиеш, жаль, что травмировался и ушел. Ну а Вильяреале трудно кого-то выделить -- очень ровный состав.
Ответить
Plyash
1628752024
Браво,Абрамович.Нам есть чем гордиться,Роман у руля клуба 15 лет и он наш соотечественник. В Англии нет РФС,Министерства спорта - мешать и указывать не кому.Рома,удачи.
Ответить
Главные новости
Кордоба прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
14:59
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
6
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
13:46
3
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
8
Хавбек «Динамо» оценил готовность команды к чемпионству после 5 побед подряд
13:08
1
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
3
Вратарь «Акрона» об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
ФотоСафонов попал в сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Equipe
12:22
2
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» жестом ответил на провокации фанатов «МЮ»
11:28
Все новости
Все новости
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
11 сентября
1
Символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
11 сентября
15
Тренер «Баварии» прокомментировал разгром норвежского клуба
11 сентября
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче в Лиге чемпионов
11 сентября
Тренер «Манчестер Юнайтед» похвалил клуб из Азербайджана после разгрома
11 сентября
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
11 сентября
1
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
10 сентября
3
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
10 сентября
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
10 сентября
6
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
10 сентября
5
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
3
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
10 сентября
4
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
10 сентября
4
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
10 сентября
8
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
10 сентября
2
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
10 сентября
8
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
7
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
9 сентября
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+