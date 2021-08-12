Тухель объяснил выход Кепы на серию пенальти с «Вильярреалом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил замену вратаря в дополнительное время матча за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом» (1:1, 6:5 – по пенальти).

«Это не было спонтанным решением. Мы разговаривали на эту тему с вратарями вскоре после того, как пришли в клуб. Хорошо подготовились к такой ситуации. У нас были статистические данные, показывающие, что Кепа лучше отбивает пенальти.

Аналитики сделали выводы, а мы затем поговорили с игроками, сообщив им, как будем действовать в матчах на вылет. И потрясающе то, как Менди воспринял эту ситуацию.

Нам нужно было сделать так, как лучше для команды. Я рад, что выход Кепы сработал. Есть подтверждения тому, что Кепа лучше в данном компоненте игры, и эти парни – самые настоящие командные игроки.

Счастлив и за Кепу, и за Эдуара – что есть такой вратарь, как он, готовый с радостью пойти на все ради команды», – сказал Тухель.

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