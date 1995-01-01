Жоржиньо и Эмерсон – первые игроки в истории, выигравшие ЛЧ, Евро и Суперкубок УЕФА в один год

«Челси» обыграл «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА.

Футболисты лондонцев Жоржиньо и Эмерсон – первые игроки в истории, выигравшие Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА в один год.

Жоржиньо – единственный футболист, который играл в каждом победном финале.