Жоржиньо и Эмерсон – первые игроки в истории, выигравшие ЛЧ, Евро и Суперкубок УЕФА в один год

поправьте, если я не прав
лч 2015-2016 победитель реал - роналду
евро 2016 - португалия - роналду
суперкубок уефа 2016 реал - роналду
«Челси» обыграл «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА.
Футболисты лондонцев Жоржиньо и Эмерсон – первые игроки в истории, выигравшие Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА в один год.
Жоржиньо – единственный футболист, который играл в каждом победном финале.
- Лондонский клуб во второй раз выиграл Суперкубок УЕФА. Первый был в 1998 году.
- «Челси» – первый клуб в истории, дважды выигравший все еврокубки под эгидой УЕФА.