Жоржиньо и Эмерсон – первые игроки в истории, выигравшие ЛЧ, Евро и Суперкубок УЕФА в один год

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    Источник: Squawka

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11098

      DeStar 23 секунды назад

      поправьте, если я не прав
      лч 2015-2016 победитель реал - роналду
      евро 2016 - португалия - роналду
      суперкубок уефа 2016 реал - роналду

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